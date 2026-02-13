Sospeso il secondo giorno di ricerche di Alessandro Giannetti nell’Aniene: stop alle operazioni anche domani

Alessandro Giannetti

Si è concluso senza risultati il secondo giorno di ricerche di Alessandro Giannetti, ragazzo scomparso domenica scorsa 8 febbraio da Tivoli. I vigili del fuoco, che hanno cercato per tutta la giornata di raggiungere un'auto immersa nel fiume Aniene che apparterrebbe al giovane, hanno dovuto sospendere le operazioni a causa del calare del buio, che rende impossibile la ricerca. Lo stop potrebbe essere valido anche per domani sabato 14 febbraio. Questo a causa delle condizioni meteo, per cui è stata anche diramata un'allerta arancione.

La stessa motivazione aveva portato a sospendere le ricerche anche giovedì quando il maltempo ha reso impossibile lavorare in sicurezza. I nuclei specializzati dei vigili del fuoco stanno valutando giorno per giorno come proseguire per tirare fuori l'automobile dal fiume e, non appena il meteo lo consentirà, le operazioni riprenderanno. Sul posto è stata portata la gru, pronta per estrarre l'abitacolo non appena i sommozzatori lo individueranno. Ma c'è anche l'ipotesi di un'immersione limitata a verificare se dentro l'auto ci sia un corpo.

Si cerca Alessandro Giannetti, scomparso da Tivoli

La speranza dei familiari è che dentro quell’auto non ci sia Alessandro. Il 31enne è sparito da Tivoli domenica 8 febbraio, dopo aver finito il turno in un ristorante. È salito sulla sua Volkswagen grigia e da quel momento non si è saputo più nulla. I genitori, non riuscendo a contattarlo, hanno denunciato la scomparsa e sono scattate le ricerche.

Due giorni fa, lungo gli argini dell’Aniene, in zona Ponte Lucano, sono stati trovati la targa e il paraurti della vettura. Poco distante, segni sull’asfalto indicavano una traiettoria che prima avrebbe urtato un albero e poi puntato verso il fiume. Le operazioni si sono quindi concentrate in acqua. Con strumenti in grado di scandagliare il fondale, i vigili del fuoco hanno individuato la macchina sul letto del fiume. Ora si attende il recupero del veicolo, ripreso oggi ma che domani vedrà un nuovo stop.