Sospeso il Carosello dei Lancieri al Circo Massimo: muore una cavalla, fantina in ospedale Una cavalla morta e la fantina in ospedale è il bilancio della prima giornata del Global Champions Tour al Circo Massimo. I fatti sono accaduti durante l’esibizione dei Lancieri di Montebello, con il Carosello che è stato sospeso. Nulla da fare per l’animale, che è stato coperto con un telo e portato via.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio (Equestrian Drop Off)

Il Carosello dei Lancieri di Montebello al Circo Massimo è stato sospeso per la morte di una cavalla e per la fantina che è caduta dalla sella ed finita in ospedale. Il prestigioso evento, che si inserisce nell'ambito della manifestazione Global Champions Tour, il più importante circuito equestre sportivo internazionale del salto ad ostacoli, è terminato con lacrime e preoccupazione da parte dei presenti, proprio nella prima giornata del suo svolgimento. Secondo le informazioni apprese la cavalla, utilizzata per essere cavalcata durante la manifestazione che prevede delle dimostrazioni che implicano l'addestramento dell'animale e la dedizione dell'amazzone, è caduta a terra esanime, davanti agli occhi degli spettatori che stavano assistendo alla performance. Momenti di paura per la donna che la cavalcava, che è stata prontamente soccorsa dal personale sanitario e trasportata con l'ambulanza in ospedale. Per la cavalla purtroppo non c'è stato nulla da fare, nonostante l'intervento del veterinario, ancora da chiarire le cause del decesso. La cavalla è stata coperta con un telo agli occhi degli spettatori e poi portata via.

Chi sono i Lanceri di Montebello

I Lancieri di Montebello sono l'unità di cavalleria dell'Esercito Italiano, a Roma dal 1950, si tratta dell'unico reggimento di cavalleria il cui nome è legato a combattimenti storici. Il Carosello in particolare, è dedicato ai lancieri morti per onorare e proteggere la patria settantacinque anni fa, caduti sul campo di battaglia per difendere la Capitale dall'occupazione nazista che li portò a guadagnare la Medaglia d'Argento al Valor Militare, per li combattimenti avvenuti a Porta San Paolo tra l'8 e il 10 settembre del 1943.