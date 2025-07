Sospensione fornitura acqua a Roma e ai Castelli Romani giovedì 24 luglio 2025 per 12 ore: orari e dove manca

Sospensione idrica programmata a Roma in questo giovedì 24 luglio 2025. Si parte dalle ore 8 fino alla fine dei lavori, circa 12 ore dopo: i municipi interessati.

Sospensione idrica a Roma e ai Castelli Romani nella giornata di questo giovedì, 24 luglio 2025, dalle ore 8 fino alle ore 20, in alcuni casi. La mancanza di acqua per la giornata di oggi è prevista a causa di alcuni lavori di manutenzione, programmata e straordinaria, pertanto oltre alla sospensione idrica, non è escluso che si verifichino abbassamenti di pressione nelle zone limitrofe. A comunicare il disservizio è stata la stessa Acea Ato 2, che gestisce le zone interessate, con degli appositi avvisi.

A restare senza acqua sono il sesto e il primo municipio di Roma, ai Castelli Romani, invece, senza acqua Velletri e Nemi. Scopriamo adesso le zone interessate e il servizio di autobotti messo a disposizione.

Dove manca l'acqua nel I municipio di Roma giovedì 24 luglio: strade, orari e autobotti

Niente acqua nel Municipio I del Comune di Roma, quello del centro storico. Per lavori di manutenzione programmata, giovedì 24 luglio dalle ore 08:00 alle 20:00 si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d'acqua in via Giulia e nelle zone limitrofe.

Un servizio di rifornimento, come precisano da Acea Ato 2, con autobotti sarà disponibile presso in via di Villa Giulia angolo via delle Belle Arti.

Sospensione idrica nel VI municipio di Roma: gli orari e le strade coinvolte

Coinvolto nella sospensione idrica di giovedì giovedì 24 luglio dalle ore 08:00 alle 20:00, sempre per lavori di manutenzione straordinaria, il Municipio VI del Comune di Roma. In particolare, il rischio che manchi l'acqua o che ci siano abbassamenti di pressione riguarda soprattutto via della Fontana Corvia e le zone limitrofe.

Per il momento non è previsto un servizio di autobotte. Ma come precisato nell'avviso di Acea, è possibile richiederlo preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.

Niente acqua a Velletri: orari e servizio di autobotte

Ai Castelli Romani l'acqua manca per lavori di manutenzione straordinaria a Velletri, giovedì 24 luglio dalle ore 08:00 alle 18:00. Abbassamenti di pressioni e sospensione idrica, come precisato da Acea Ato 2, sono previsti nelle zone limitrofe e nelle vie seguenti:

via dei Genzanesi,

via di Valle Petrucola,

via Monte Camino,

via Poggi d'Oro,

via dei Glicini,

via degli Oleandri,

via dei Pini,

via delle Mimose,

via delle Ginestre,

via Panoramica,

via Terme di Caligola.

Un servizio di rifornimento con autobotte sarà disponibile presso: via Valle Petrucola incrocio via dei Genzanesi.

Nemi senza acqua: orari e vie della sospensione idrica ai Castelli Romani

Si conclude con Nemi, come da avviso, dove la sospensione idrica con eventuali abbassamenti d'acqua è prevista per lavori di manutenzione straordinaria, giovedì 24 luglio dalle ore 08:00 alle 18:00. In particolare le vie coinvolte sono le seguenti, con le zone limitrofe:

via delle Vigne,

via Clivio di Formello,

via Nemorense,

via Cioccarello,

via Scuolo di Pirro,

via Vigna Grande,

via Malvasia,

via Trebbiano,

via Moscato, v

ia Petrucolazone limitrofe.

Un servizio di rifornimento con autobotte è previsto presso il parcheggio di via Nemorense, al civico 24.