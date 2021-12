Sorelle ultranovantenni narcotizzate e rapinate in casa: la scoperta dopo 48 ore Due sorelle ultranovantenni sono state narcotizzate e rapinate nella loro casa da false assistenti sociali. Sono state ritrovate ieri pomeriggio e forse sono rimaste senza soccorsi per 48 ore.

A cura di Beatrice Tominic

Due sorelle ultranovantenni sono state ritrovate mercoledì pomeriggio nella loro casa dopo essere state narcotizzate e rapinate da false assistenti sociali che erano riuscite ad entrare nella loro casa in zona Montesacro, nel territorio nord est della capitale. Non si sa ancora per quanto tempo le due siano rimaste senza soccorso: forse le ore di attesa potrebbero essere state 48, due giorni. L'allarme è scattato quando alcuni parenti, che non sono più riusciti a mettersi in contatto con loro dallo scorso lunedì, si sono rivolti alle forze dell'ordine. Quando gli agenti del commissariato Fidene Serpentara si sono recati nella casa per un sopralluogo hanno trovato l'abitazione in completo disordine: non si sa ancora a quanto ammonti la refurtiva che sono riuscite a rubare. Le due donne anziane, invece, sono state ritrovate una a terra, sul pavimento, ferita e l'altra in stato confusionale. Adesso si trovano entrambe in ospedale: una è stata ricoverata all'ospedale Sandro Pertini in via dei Monti Tiburtini in codice giallo, mentre l'altra, in condizioni più gravi, si trova al Sant'Andrea di via di Grottarossa in codice rosso.

Truffe e furti agli anziani

Quella degli anziani è una categoria che spesso, ormai da anni, viene presa di mira da malviventi per mettere in piedi truffe e furti ai loro danni. Risale al 2015, ad esempio, quella delle quattro finte badanti che prima rispondevano agli annunci sui giornali pubblicati da persone soprattutto anziane, sole e in cerca di compagnia e poi, una volta nella casa per un colloquio, narcotizzavano le vittime e le derubavano.

In altri casi, come nel caso dei criminali arrestati nel gennaio di quest'anno, i malviventi si sono finti marescialli o avvocati per colpire sempre lo stesso bersaglio: gli anziani.