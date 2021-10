Sonia di Super3 a Roma per una serata live con letterine e canzoni dei cartoni: come partecipare Sonia di Super3 sarà a Roma in via Nomentana 1111 per una serata organizzata all’Arcade and Food – Hamburgeria. “Durante l’evento leggerò le letterine, inviterò a salire ragazze e ragazzi sul palco dell’Angolo delle chiacchiere 2.0”, ha scritto Sonia in un post su Facebook. Per l’evento occorre la prenotazione e i posti sono limitati.

A cura di Natascia Grbic

Chi è cresciuto negli anni '90 a pane e cartoni animati conosce benissimo il nome di Sonia. A tutte le ore c'era lei sulla televisione regionale del Lazio, prima su T.R.E. e poi su Super3, in compagnia di Birillo, il robot che tutti i bambini volevano come amico e che purtroppo dovevano accontentarsi di vedere solo dietro uno schermo. Ebbene, Sonia Ceriola avrà anche abbandonato la televisione da anni, ma non è mai stata dimenticata da tutti i ragazzi (ormai adulti) cresciuti davanti la sua Posta. E così, giovedì 28 ottobre, all'Arcade and Food – Hamburgeria di via Nomentana 1111 sarà lì, con la sua posta di Sonia, questa volta live. Ad annunciarlo è stata proprio lei tramite la sua pagina Facebook ufficiale. I posti sono ovviamente limitati, e per presenziare occorre necessariamente la prenotazione.

Sonia di Super 3 all'Arcade and Food: come sarà la serata

Ma come si svolgerà la serata? A spiegarlo, è la stessa Sonia con un post su Facebook. "Durante l'evento leggerò le letterine, inviterò a salire ragazze e ragazzi sul palco dell'Angolo delle chiacchiere 2.0 con l'aiuto di Fiore di Luna che verrà accompagnata dalla Zigulì – Cartoon Band che tra una lettera e un angolo delle chiacchiere e l'altro ci delizieranno con le cover di Calendar Man, Daitarn 3, Gigi La Trottola, Yattaman, Renzie la Strega, Carletto, Nino Ninja, Mago Pancione, Alvaruccio e Camilla e tantissime altre sigle che ci hanno accompagnato negli anni! Alla fine dello show canteremo tutti insieme ‘La Canzone della Buona Notte‘ e prima di salutarci, per chi vuole, possiamo farci qualche foto ricordo della serata".

Che fine ha fatto Sonia di Super3

Sonia Ceriola non lavora più in televisione ormai dal 2013. Nel 2012 Super3 ha cominciato ad attraversare una crisi economica purtroppo senza uscita e ha dovuto chiudere. Da allora programmi come ‘La posta di Sonia' e "L'angolo delle chiacchiere' non sono stati più trasmessi. Lei ha cominciato a lavorare a Latina, nella tabaccheria di famiglia: in un'intervista ha dichiarato che ogni tanto qualcuno la riconosce e ci sono persone che vanno lì apposta per salutarla.