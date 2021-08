Sondaggi elezioni comunali Roma 2021: Michetti ancora in calo, Gualtieri si avvicina Secondo un sondaggio realizzato da Opinio Italia per Rai il candidato del centrodestra Enrico Michetti è ancora in testa alla classifica delle preferenze dei romani in vista delle elezioni comunali 2021 a Roma, ma in discesa, mentre Roberto Gualtieri, centrosinistra, si avvicina alla sua posizione.

A cura di Alessia Rabbai

Enrico Michetti primo ma in discesa, seguono Roberto Gualtieri e Virginia Raggi. Questo il trend della settimana che emerge dal sondaggio Opinio Italia per Rai sulle preferenze dei romani in vista delle elezioni comunali 2021 in calendario il 3 e il 4 ottobre e che ha analizzato le intenzioni di voto in diverse città italiane dove i residenti si recheranno alle urne. Come mostra il grafico al ballottaggio sembra certo un solo candidato aspirante sindaco, quello del centrodestra, che resta ancora in vetta alla classifica, con 31%-35%. Al secondo posto c'è Roberto Gualtieri, centrosinistra, (23%-27%) che si avvicina alla prima posizione e preoccupa il centrodestra, in vista del presunto futuro sfidante nella corsa al Campidoglio. Virginia Raggi, Movimento Cinque Stelle (17%-21%) è al terzo posto confermando la propria presenza tra gli elettori, mentre nella posizione successiva al quarto posto c'è Carlo Calenda, (15%-19%) con Azione.

Enrico Michetti sempre in testa ma il vantaggio cala

Il candidato del centrodestra che corre alla carica di sindaco di Roma si è rivelato il preferito in diversi sondaggio, tra i quali a fine luglio, quello di Izi Spa, pubblicato il 2 agosto, che vedeva Enrico Michetti sempre in vantaggio rispetto ai suoi avversari, ma perdendo terreno se confrontato con le precedenti rilevazioni. Nelle scorse ore ha annunciato ai microfoni di Radio Radio la candidatura nella sua lista civica della cantante e artista romana Manuela Villa, figlia del ‘reuccio' Claudio, presentandola come una persona "ostinata, vera e autentica", motivando così la sua scelta "è una combattente, abbiamo bisogno di persone coriacee". Per quanto riguarda i ballottaggi, il secondo posto nella sfida conclusiva sembra vincerlo sugli altri Roberto Gualtieri, che si posiziona in vantaggio su Raggi e Calenda.