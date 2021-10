Quali potrebbero essere gli assessori di Gualtieri nella nuova giunta di Roma Sui nomi degli assessori che andranno a comporre la giunta di Roberto Gualtieri non c’è alcuna certezza e tutto è ancora nel campo delle ipotesi. Non sappiamo chi ricoprirà il ruolo di assessore capitolino, ma sappiamo che la giunta non potrà essere composta da più di dodici persone, sindaco escluso. Ecco gli assessorati che dovrebbero comporre la giunta del nuovo sindaco.

A cura di Enrico Tata

Sui nomi degli assessori che andranno a comporre la giunta di Roberto Gualtieri non c'è alcuna certezza e tutto è ancora nel campo delle ipotesi. L'unica sicurezza è che, come annunciato in campagna elettorale dal nuovo sindaco, la vice sarà una donna. Per quanto riguarda la squadra, il primo cittadino ha avviato i colloqui telefonici con le liste che hanno sostenuto la sua candidatura per cercare di arrivare a una mediazione tra richieste dei partiti e nomine che, per volontà di Gualtieri, saranno di tecnici ed esperti.

Quanti saranno gli assessori di Gualtieri

Non sappiamo chi ricoprirà il ruolo di assessore capitolino, ma sappiamo che la giunta non potrà essere composta da più di dodici persone, sindaco escluso. Secondo lo statuto di Roma Capitale, infatti

la Giunta Capitolina è composta dal Sindaco – che la presiede, ne promuove e coordina l’attività, procede alla sua convocazione fissandone l’ordine del giorno – e da un numero massimo di Assessori pari a un quarto dei Consiglieri assegnati all’Assemblea Capitolina.

I consiglieri capitolini sono 48 e quindi il numero massimo di assessori in una giunta capitolina è di 12. Il sindaco, si legge ancora sullo statuto, "nomina gli Assessori, tra cui il Vice Sindaco, scelti, anche al di fuori dei componenti dell’Assemblea Capitolina". Se viene scelto un consigliere capitolino, egli o ella decade immediatamente dalla carica in consiglio comunale. Fra i componenti della Giunta Capitolina, inoltre, "è garantita la presenza di entrambi i sessi nella misura stabilita dalla legge con specifico riferimento al principio di pari opportunità".

Quali saranno gli assessorati della nuova giunta di Roma

Ecco gli assessorati che potrebbero comporre la nuova giunta capitolina guidata da Roberto Gualtieri:

Bilancio Trasporti Urbanistica Lavori Pubblici Cultura Politiche sociali Politiche abitative e patrimonio Scuola Commercio e Turismo Ambiente Rifiuti Sport

Alcune di queste deleghe potrebbero essere accorpate come quella dei Rifiuti e dell'Ambiente, anche se, per esempio, i Verdi hanno rivendicato un assessorato alla Transizione Ecologica che, se Gualtieri dovesse accettare, potrebbe essere scorporato dalla questione ‘rifiuti'. Il sindaco ha intenzione di attribuire anche alcune deleghe specifiche anche ad alcuni consiglieri di maggioranza e assessori: potrebbero esserci infatti deleghe alla ‘transizione digitale', all'‘attuazione del programma‘, ai ‘grandi eventi e al Giubileo', al ‘Pnrr', agli ‘Stadi e ai grandi impianti', alla ‘Città dei 15 minuti- periferie' e alla ‘Roma di notte'. Non ci saranno più, quindi, accavallamenti tra competenze di diversi assessorati in merito ad argomenti specifici. Per fare un esempio, la questione ‘stadi' sarà gestita da una persona soltanto, in tutti i suoi aspetti.