Soffoca mentre mangia un trancio di pizza: morto un 27enne Tragedia ad Aquino, dove un uomo di 27 anni è morto soffocato mentre mangiava un trancio di piazza. inutili i soccorsi.

A cura di Alessia Rabbai

Un uomo di ventisette anni è morto soffocato mentre mangiava un trancio di pizza. La tragedia è accaduta nella serata di ieri, lunedì 27 marzo, nel Comune di Aquino, centro di poche migliaia di abitanti della provincia di Frosinone. Per l'uomo non c'è stato purtroppo da fare per salvargli la vita, in pochi minuti ha smesso di respirare e il suo cuore si è fermato. La vittima è un commerciante della zona di nazionalità cinese.

L'uomo ha perso i sensi davanti ai genitori

Secondo le informazioni apprese il ventisettenne stava mangiando la pizza per cena insieme alla sua famiglia, quando un boccone gli è andato di traverso e gli ha ostruito le vie aeree, impedendogli di respirare. Momenti di panico, che si sono con il peggiore degli esiti: l'uomo ha perso i sensi davanti agli occhi dei suoi genitori ed è morto. Si è messo le mani alla gola ed è diventato scuro in volto, i genitori hanno cercato di disostruirgli le vie aeree, purtroppo senza riuscirci. Arrivato il personale sanitario in ambulanza, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Presenti per gli accertamenti di rito i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo. I militari hanno ascoltato i genitori e ricostruito la dinamica dell'accaduto. Terminate le verifiche sul posto, la salma è stata trasferita in obitorio.

Non è la prima volta che si verificano episodi del genere purtroppo drammatici. Per citarne un paio alcuni giorni prima di Natale 2018 una bambina di cinque anni è morta soffocata dal wurstel di un rustico che stava mangiando. A dicembre 2021 invece una donna di settantasette anni è morta soffocata, dopo aver assaggiato il pesce che stava cucinando.