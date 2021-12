Assaggia il pesce che sta cucinando e muore soffocata da un boccone Tragedia ad Albano ai Castelli Romani, dove ieri mattina una donna è morta soffocata dopo aver assaggiato il pesce che stava cucinando.

A cura di Alessia Rabbai

Una donna di settantasette si è soffocata mentre assaggiava il pesce che stava cucinando. La tragedia è accaduta nella mattinata di ieri, sabato 11 dicembre nella frazione di Pavona, nel Comune di Albano Laziale, ai Castelli Romani. Vittima dell'incidente domestico un'anziana signora, per la quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita. Una giornata come le altre, era mezzogiorno quando la settantasettenne era in procinto di iniziare a cucinare, come suo solito fare a quell'ora, dopo aver fatto la spesa e comprato tutto l'occorrente, insieme a del pesce pescato. Secondo le informazioni apprese la donna stava preparando il pranzo quando, come sempre, ha assaggiato il pesce, per sentire se fosse insaporito al punto giusto o se servissero altri aromi. Il boccone le è andato però di traverso, impedendole di respirare. A dare l'allarme è stata sua figlia, che al momento dell'accaduto era in casa con lei. Mentre chiamava il Numero Unico delle Emrgenze 112, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza, ha provato a soccorrerla, purtroppo senza esito.

L'anziana che si è soffocata con il pesce ad Albano è morta

Arrivata la segnalazione con la richiesta d'intervento urgente per soffocamento, sul posto all'indirizzo indicato è arrivato il personale sanitario in ambulanza, che ha tentato a lungo di rianimare l'anziana, ma è deceduta. Presenti per gli accertamenti del caso i carabinieri della locale stazione di Albano, che hanno svolto le verifiche all'interno dell'abitazione. I militari hanno ascoltato il racconto della figlia molto scossa, ricostruendo la dinamica dell'accaduto. La salma è a dispozione dei famigliari, per la celebrazione dei funerali in quanto, data la dinamica accertata della morte, non sarà necessario effettuare l'autopsia.