Soffitto del liceo Machiavelli cade addosso a due studentesse: “La scuola deve essere sicura” Da circa due settimane al liceo Machiavelli di Roma si verificano episodi di crollo del soffitto. Questa volta pezzi di calcinacci sono caduti addosso a due studentesse.

Una parte del soffitto del liceo Machiavelli di Roma è caduto addosso a due studentesse. A denunciarlo, la Rete degli Studenti Medi, che ha diffuso video e post dell'accaduto. Le due giovani fortunatamente non hanno riportato ferite.

"Da settimane alla sede centrale del liceo Machiavelli cadono pezzi di soffitto, oggi cade addosso a due ragazze, e solo dopo questo città metropolitana decide di fare un sopralluogo – denunciano gli studenti – Inoltre il cortile è chiuso sia per buche nel suolo che perché anche li cadono pezzi di parete. È inammissibile che la sicurezza dell3 student3 venga messa a rischio".

Da circa due settimane il soffitto della scuola è stato interessato da piccoli crolli. Ieri, l'episodio più significativo, con una parte consistente di calcinacci che sono caduti proprio addosso a due ragazze.

"Sono moltissimi gli episodi di edilizia fatiscente e di crolli pericolosi che accadono ogni giorno nelle scuole – continuano gli studenti – Servono più fondi per risolvere queste problematiche, la sicurezza nei luoghi educativi deve essere una priorità. Abbiamo diritto a studiare in sicurezza. Vogliamo poter andare a scuola senza paura".

Nei video postati dagli studenti si vedono anche altre zone della scuola interessante dal crollo, tra cui il bagno del liceo. Gli studenti sono stati spostati, e la dirigente scolastica ha avvertito subito Città metropolitana, l’ente competente per l’edilizia scolastica. L'ente ha effettuato un sopralluogo per capire quale sia il problema e procedere con la messa in sicurezza, in modo che non si verifichino più episodi del genere a scuola.