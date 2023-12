Smog a Roma, blocco al traffico nella Fascia Verde venerdì 22 e sabato 23 dicembre: chi può circolare Polveri sottili fuori controllo a Roma: il sindaco Gualtieri firma un’ordinanza per limitare il traffico in fascia verde domani venerdì 22 e sabato 23 dicembre 2023. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

La mappa della nuova Ztl Fascia Verde

Nella capitale c'è troppo smog. A riportarlo è stata Legambiente: i valori sono oltre i limiti in quasi tutte le centraline. Oltre a riportarlo in comunicazioni ufficiali lanciando suggerimenti alla cittadinanza, il Campidoglio ha deciso di limitare la circolazione dei mezzi privati in Fascia Verde già a partire da domani, venerdì 22 e sabato 23 dicembre 2023.

Il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato l'ordinanza questo pomeriggio. "A seguito delle rilevazioni effettuate dalle stazioni della rete urbana di monitoraggio – si legge nell'ordinanza – a salvaguardia della salute dei cittadini si rende necessario intervenire con misure idonee a limitare la circolazione dei veicoli a maggior impatto ambientale, come previsto dalla legislazione vigente".

Stop al traffico del 22 dicembre 2023, dalle 07.30 alle 10.30 e dalle ore 17.30 alle 20.30 e nella giornata del 23 dicembre 2023, dalle 07.30 alle 10.30.

Chi può circolare in fascia verde

Non tutti i mezzi sono coinvolti. Il divieto della circolazione veicolare privata è stato disposto per

Autoveicoli alimentati a benzina Euro 3;

Autoveicoli alimentate a gasolio Euro 4;

Ciclomotori e motoveicoli (a 3 e 4 ruote) alimentati a gasolio Euro 2.

Divieti a Roma per salvaguardare ambiente e salute

Non solo auto e motoveicoli: come succede durante le domenica ecologiche, le limitazioni e i divieti riguardano anche altri settori all'interno del comune di Roma. Negli uffici pubblici che non svolgono servizi essenziali devono essere spenti gli impianti di riscaldamento. Inoltre è stato disposto:

il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle (D. M. n.186 del 7 novembre 2017);

il divieto assoluto di combustioni all’aperto per qualsiasi tipologia;

il divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

il potenziamento del lavaggio delle strade;

il potenziamento dei controlli da parte degli Organi preposti, in particolare sul rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare e di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa e di combustioni all’aperto.