Smog a Roma, il Comune ferma il traffico per tre giorni: gli orari e chi non può circolare Il blocco del traffico è previsto per il 30 e il 31 dicembre e poi per il 2 gennaio. A fermarsi sono i mezzi più inquinanti: scopriamo le zone e gli orari.

A cura di Beatrice Tominic

Troppo smog nella capitale: lo dicono i dati sulla qualità dell'aria. Per questa decisioni il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha firmato un'ordinanza per bloccare il traffico nei giorni del 30 e 31 dicembre e il 2 gennaio ai veicoli più inquinanti, senza privarli di una passeggiata in centro a Capodanno.

Blocco del traffico: gli orari in cui non si può circolare

Le limitazioni attive per i tre giorni si aggiungono a quelle già permanenti, in vigore da lunedì al sabato, nella Fascia Verde. In particolare, per i tre giorni interessati il blocco del traffico è attivo dalle 6, 30 alle 9.30 venerdì 30 dicembre e sabato 31. Diversamente, invece, lunedì 2 gennaio la circolazione deve essere ferma dalle 6.30 e le 9.3o e poi di nuovo dalle 16.30 fino alle 20.30.

Chi non può circolare il 30 e 31 dicembre e il 2 gennaio

Il provvedimento preso con l'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Gualtieri riguarda tutte le automobili a benzina Euro 3; auto diesel Euro 4; minicar diesel Euro 2 che non possono circolare all'interno della zona traffico limitato conosciuta come "Fascia Verde".

Fanno eccezione, però, i veicoli adibiti al trasporto collettivo pubblico e privato, alle emergenze e al pronto intervento, alla gestione dei rifiuti, taxi e autovetture a noleggio con conducente dotate di autorizzazione comunale, veicoli messi a disposizione per il car sharing e altri generi di veicoli, tutti elencati nel documento firmato.

Attenzione, però, anche se si ha automobili meno inquinanti: viene fatto divieto per tutti i veicoli, durante quelle stesse giornate, di sostare con il motore acceso.

Altri divieti per inquinare meno

Non soltanto le automobili: nelle stesse giornate sono previsti anche altri divieti per limitare l'inquinamento. È vietato l'utilizzo, sull'intero territorio comunale, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) che non rispettano i valori previsti almeno per la classe 3 stelle. Ma anche il divieto assoluto di combustioni all’aperto per qualsiasi tipologia. Nel frattempo è potenziato il lavaggio delle strade e aumentano i controlli.