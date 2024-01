Smart si schianta contro un’auto e un albero: morto il conducente, aveva 27 anni L’incidente è avvenuto in via Leone XIII, all’altezza di via Leona Dehon: trasportato d’urgenza al San Camillo, è morto poco dopo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Incidente mortale nella prima mattina di oggi, dopo i festeggiamenti per inaugurare l'inizio del 2024. Un ragazzo di 27 anni si trovava al volante della sua Smart quando c'è stato lo schianto: il primo contro una Fiat Cinquecento, il secondo contro un albero. Il ventisettenne è morto poco dopo. Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 4.30 della mattina del primo gennaio 2024, in via Leone XIII, che costeggia Villa Pamphilj, all'altezza di via Leone Dehon.

La dinamica dell'incidente

La Smart stava viaggiando in via Leone XIII quando, all'altezza di via Leone Dehon, ha urtato una Fiat Cinquecento. Dopo il primo scontro con l'altra automobile, la Smart ha continuato la sua folle corsa colpendo un albero posto al centro delle due carreggiate sullo spartitraffico centrale. Dopo il violento impatto con il tronco della pianta, la Smart si è fermata definitivamente. Al suo interno il ventisettenne, preso in cura dal personale di soccorso. E sono stati immediatamente allertati i soccorsi: i rilievi per tentare di chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto sono ancora in corso.

L'arrivo dei soccorsi e la corsa in ospedale

Sul posto, non appena allertati, sono arrivate le pattuglie dei caschi bianchi del I Gruppo Centro della Polizia di Roma Capitale. Oltre a loro anche gli operatori del soccorso sanitario del 118 che hanno trasportato il conducente della Smart ventisettenne al vicino ospedale San Camillo. Il ragazzo però è morto poco dopo, a causa delle gravi ferite riportate nell'incidente. Per lui non c'è stato niente da fare: i medici e gli infermieri che lo hanno preso in cura sono stati costretti a dichiarare il decesso del ventisettenne.