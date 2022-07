Skender, folgorato a 14 anni dopo aver toccato un cancello. Il papà: “Morto davanti al fratello” Il papà del ragazzo al Messaggero: “Stavano passando attraverso il cancello automatico, sono passati lui e il cugino. Poi Skender, che è rimasto folgorato”.

A cura di Enrico Tata

"Skender era con suo cugino e suo fratello. È morto davanti agli occhi di mio figlio più piccolo. Un dramma nel dramma perché non ha potuto fare nulla per salvarlo. Ma nessuno poteva fare nulla", spiega al quotidiano Il Messaggero Tarzan Saiti, il papà del 14enne morto ieri pomeriggio mentre giocava all'ingresso di un palazzo alla Borghesiana. È morto folgorato a causa del malfunzionamento di un cancello elettrico. "Stavano passando attraverso il cancello automatico, sono passati lui e il cugino. Poi Skender, che è rimasto folgorato. Il sospetto è che a uccidere mio figlio sia stato un filo scoperto della palazzina, crediamo di uno degli appartamenti ai piani superiori", ha raccontato ancora il genitore del ragazzo.

Skender Saiti, morto folgorato dopo aver toccato un cancello elettrico

I carabinieri stanno cercando tuttora di ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente. Il 14enne, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe toccato il cancello con una mano e sarebbe subito caduto a terra, folgorato. I familiari sono arrivati subito e hanno tentato di rianimarlo, poi hanno chiamato il 118. Il piccolo è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso del Policlinico di Tor Vergata, dov'è arrivato in condizioni disperate. È morto pochi minuti dopo il suo arrivo. La salma è ancora a disposizione dell'autorità giudiziaria, che probabilmente disporrà l'autopsia sul cadavere del ragazzo. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Frascati, che dovranno cercare di capire come l'incidente sia stato possibile: qualcuno ha responsabilità in ciò che è accaduto? Com è possibile che il cancello elettrico abbia dato una scarica così forte di elettricità, tanto da uccidere il ragazzo?