Simone Di Maria, morto a 26 anni in un terribile incidente sulla Pontina Nella notte ha perso il controllo della sua Smart al chilometro 75 della statale. Stando a quanto si apprende, è uscito fuori strada in corrispondenza di una rotatoria.

A cura di Enrico Tata

Simone Di Maria, professione barman, 26 anni, residente a Borgo Montello, Latina. È morto in seguito a un terribile incidente avvenuto sulla Pontina. Nella notte ha perso il controllo della sua Smart al chilometro 75 della statale. Stando a quanto si apprende, è uscito fuori strada in corrispondenza di una rotatoria. L'auto si è ribaltata diverse volte e ha finito la sua corsa in una campo al lato della carreggiata.

I vigili del fuoco e il personale del 118 hanno provato a salvare la vita al ragazzo, ma le ferite si sono rivelate troppo gravi. I medici intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo. Spetterà agli agenti della polizia stradale tentare di ricostruire la dinamica dell'incidente.

Non è chiara ancora la causa dell'incidente. Perché Simone ha perso il controllo della sua Smart? Un colpo di sonno, un malore improvviso, una distrazione, oppure un animale che attraversava la strada? In secondo luogo gli agenti dovranno cercare di stabilire la velocità a cui andava la Smart. Lo schianto è avvenuto di notte, intorno alle 2 di oggi, mercoledì 5 luglio.

Non risultano coinvolti altri veicoli. Al termine dei rilievi del caso l'automobile è stata rimossa e la salma p stata trasferita in obitorio, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. I magistrati decideranno se disporre l'autopsia oppure no.

Sulla pagina Facebook Pendolari della Pontina, c'è chi si interroga: "Mi domando quanti morti ancora? Perché le istituzioni non investono sui sistemi di controllo della velocità come Tutor? Perché non provvedono a mettere “autovelox” nei rettilinei? Perché? Non ho risposte in merito, ma sapete tutti che non passa giorno con incidenti e a volte con tragedie".