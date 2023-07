Incidente su via Pontina a Latina, 27enne sbanda con l’auto e muore Un 27enne è morto in un incidente stradale su via Pontina a Latina, ha perso il controllo della Smart ed è finito fuori strada. Inutili i soccorsi.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Tragedia lungo via Pontina a Latina, dove un uomo di ventisette anni è morto in un incidente stradale. Il sinistro si è verificato nella notte scorsa, tra martedì 4 e mercoledì 5 luglio. Per il ventisettenne, del quale non è stata ancora resa nota l'identità, non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Come riporta la testata locale Latina Oggi è ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, al vaglio della polizia stradale. L'uomo era alla guida della sua auto, una Smart, ed erano circa le ore 2,30 quando per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha sbandato ed è finito fuori strada all'altezza del chilometro 75, dove c'è la rotonda del Piccarello.

Non è chiaro cosa gli abbia fatto perdere il controllo alla guida, se un colpo di sonno, un malore improvviso, una distrazione oppure un animale che ha attraversato la strada all'improvviso. La dinamica è ancora in corso di ricostruzione. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è arrivato il personale sanitario in ambulanza. Data la dinamica e la gravità del sinistro è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco, che lo hanno estratto dall'auto diventata un groviglio di lamiere.

Lo hanno poi consegnato ai paramedici, ma non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita, era già morto. Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia stradale, che hanno svolto i rilievi di rito e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli. Terminate le verifiche sul posto la salma è stata rimossa e trasferita in obitorio a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, che ne disporrà l'autopsia. Da chiarire le cause del decesso.