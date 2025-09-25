Si toglie il freno a mano: furgone investe e uccide una donna a Soriano nel Cimino

Tragedia nella mattinata di giovedì 25 settembre a Soriano nel Cimino, comune in provincia di Viterbo. Intorno alle 12.30 una donna anziana ha perso la vita dopo essere stata investita da un furgone. Parcheggiato su via David Potenza, il mezzo si sarebbe sfrenato all'improvviso.

Il freno a mano non ha funzionato

Il veicolo era in dotazione ad una compagnia di spedizioni e si sarebbe trovato lì per delle consegne. Secondo le prime ricostruzioni, il freno a mano si sarebbe improvvisamente disattivato e il furgone avrebbe iniziato a muoversi senza controllo travolgendo la vittima che si trovava lungo la strada. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo alla donna. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un guasto meccanico, di una disattenzione o di un problema al sistema di stazionamento, ma il veicolo avrebbe iniziato lungo la via in pendenza della zona nord di Soriano nel Cimino. Il furgone è stato posto sotto sequestro.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna era del 1928 e viveva a Soriano da molti anni nonostante fosse originaria del Nord Italia.

Soriano nel Cimino, la donna era originaria del Nord Italia

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono arrivati in pochi minuti gli operatori del 118 che hanno tentato manovre di rianimazione direttamente sul luogo dell’accaduto. Ogni tentativo si è però rivelato inutile: le ferite riportate nell’investimento si sono rivelate fatali e l’anziana è deceduta poco dopo.

La via è stata subito chiusa per consentire l'arrivo dei soccorsi e i rilievi tecnici. A occuparsene i carabinieri della compagnia locale, che hanno iniziato gli accertamenti sulla dinamica del sinistro e raccolto le prime testimonianze di chi ha assistito alla scena.