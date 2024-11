video suggerito

Si stacca pezzo di cornicione da una chiesa a via del Corso: ferito un uomo di 51 anni Un uomo di 51 anni è rimasto ferito dopo che un pezzo di cornicione si è staccato dalla Chiesa dei Santi Nomi di Gesù e Maria, a via del Corso, nel centro di Roma.

A cura di Natascia Grbic

Foto da Wikipedia

Un uomo di 51 anni è rimasto ferito a causa del crollo di una parte di cornicione della Chiesa dei Santi Nomi di Gesù e Maria, nel centro di Roma. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 10, nella centralissima via del Corso, nel cuore della capitale. Il 51enne, che fortunatamente non ha riportato lesioni gravi, è stato portato all'ospedale Fatebenefratelli per le medicazioni del caso. Preso in carico dai medici del nosocomio, se la caverà con pochi giorni di prognosi e sarà dimesso in giornata dopo tutti i controlli.

Sul posto sono arrivati gli agenti del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale, oltre ai Vigili del Fuoco che hanno disposto il transennamento dell'area, in modo da mettere in sicurezza la zona ed evitare che altre persone possano rimanere ferite a causa di ulteriori crolli. Indagini sono in corso al fine verificare eventuali responsabilità.

Come mai il cornicione abbia ceduto, non è chiaro. Rilievi sono in corso per verificare i motivi che abbiano portato al cedimento, in modo da intervenire nel più breve tempo possibile ed evitare che episodi del genere possano verificarsi ancora. Un cornicione pericolante, infatti, rappresenta un serio pericolo per l'incolumità delle persone, e bisogna vedere quanto la struttura sia danneggiata prima di poter riaprire l'area al pubblico.

Per l'uomo rimasto ferito, fortunatamente, solo tanta paura. Diverse le persone che hanno assistito alla scena, dato che è avvenuta in un'ora in cui via del Corso comincia solitamente a riempirsi di persone, soprattutto tanti turisti che hanno approfittato del fine settimana di festa per venire a visitare la capitale.