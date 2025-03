Chi è Grant Paterson, il turista ferito nell’esplosione di oggi che scriveva: “Se non vengo ucciso…”

video suggerito

E' Grant Paterson, turista scozzese di 54 anni, l'uomo rimasto ferito nell'esplosione del bed&breakfast dove alloggiava in via Vitellia, quartiere Monteverde a Roma.

A cura di Enrico Tata

Grant Paterson

Grant Paterson: è questo il nome del turista scozzese, 54 anni, rimasto ferito nell'esplosione del bed&breakfast dove alloggiava in via Vitellia, quartiere Monteverde, praticamente davanti a uno degli ingressi di Villa Pamphili a Roma. Paterson è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove tuttora è ricoverato. Non è in pericolo di vita, ma ha riportato ustioni gravi su molte parti del corpo.

Su Facebook il racconto della vacanza di Paterson a Roma

Ieri pomeriggio, poche ore prima dell'esplosione, Paterson ha pubblicato su Facebook l'ultima fotografia della sua vacanza romana. Un appuntamento praticamente quotidiano sui social, che infatti sono pieni di scatti realizzati ai monumenti e alle bellezze della Capitale.

Qualche giorno fa scriveva un messaggio, molto probabilmente una semplice battuta, ma inquietante se messa a confronto con gli eventi accaduti oggi: "Questa dovrebbe essere una buona settimana, se non vengo ucciso in qualche modo… Dato che sono solo, mi siederò in un posto diverso ogni giorno".

L'arrivo a Roma risale allo scorso 17 marzo: "Arrivati a Roma, treni aerei, autobus e piedi… EAASYYYY… L'alloggio è bello. Le loro foto, come le mie, non rendono giustizia". Quell'appartamento, come abbiamo scritto, è stato abitato da Roberto Saviano fino a pochi giorni fa.

Il bed and breakfast dove alloggiava

Poi la cena in un'osteria di Monteverde, uno scatto del Pantheon, di cui scriveva: "Veramente un sogno realizzato….. Volevo vedere il Pantheon sin da quando ero bambino… sono felice". Ancora una fotografia che lo ritrae davanti San Pietro, uno scatto con un gabbiano in primo piano e il Colosseo in lontananza, uno scatto all'interno dell'anfiteatro, e poi via dei Fori Imperiali: "Strano pensare che in questa piccola zona si sia deciso il destino del mondo conosciuto". L'ultima fotografia è stata postata alle 16.40 di ieri e ritrae Paterson davanti alla fontana di Trevi.

Le indagini sull'esplosione in via Vitellia a Roma

Intanto le indagini sull'esplosione continuano e in queste ore i pm della procura di Roma riceveranno un'informativa dai carabinieri e dai pompieri intervenuti questa mattina a Monteverde. La palazzina è stata posta sotto sequestro e il pm di turno ha già effettuato un sopralluogo e ha già ascoltato alcuni testimoni, tra cui il gestore del b&b dove alloggiava il turista. Obiettivo dei vigili del fuoco, in particolare, è quello di ricostruire la dinamica e le cause dell'esplosione e accertare dove esattamente si sia verificata, in quale appartamento e in quale stanza. Probabilmente si è trattato di un'esplosione a causa di una perdita di gas.