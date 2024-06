video suggerito

Si sporge da una giostra alla festa patronale: 38enne cade, batte la testa e finisce in coma Lotta tra la vita e la morte un trentottenne rimasto gravemente ferito, dopo essere caduto da una giostra a Frosinone. Ha riportato diverse lesioni e d è in coma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

È grave un uomo di trentotto anni finito in coma, dopo essere caduto da una giostra alla festa patronale di Frosinone. I fatti sono avvenuti nella serata di sabato scorso 8 giugno dietro alla chiesa del Sacro Cuore in piazza Salvo D'Aquisto. Secondo quanto ricostruito finora l'uomo era salito a bordo di una giostra dai ‘seggiolini volanti', mentre erano in corso i festeggiamenti in città. Un momento di divertimento e di svago che si è concluso con un grave ferimento. L'uomo si sarebbe sporto troppo in avanti, precipitando dalla giostra e facendo un volo di diversi metri, fino a battere la testa.

Il 38enne ‘volato via' dalla giostra ha battuto la testa

Secondo le informazioni apprese al momento dell'accaduto era poco prima delle ore 22, l'uomo era salito sulla giostra, una di quelle che si trovano allestite quando ci sono le feste di paese, con seggiolini attaccati a due catene e che ruota su se stessa. L'uomo si è seduto ed è inziata la corsa, poi l'incidente davanti agli occhi dei presenti. Il trentottenne è ‘volato via' battendo la testa e ferendosi gravemente. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza, che ha preso in carico il trantottenne e lo ha trasportato con urgenza all'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone.

Il paziente ha diverse lesioni ed è in coma

Giunto al pronto soccorso il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso. Da quanto si apprende le sue condizioni di salute sono serie, ha riportato lesioni in diverse parti del corpo ed è in coma. Presenti sul posto i carabinieri della Compagnia di Frosinone, che hanno svolto gli accertamenti di rito e indagano sull'accaduto.