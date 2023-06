Si sente male mentre guida e si schianta contro il muro della stazione: morto un uomo sulla Nettunense Per la vittima non c’è stato nulla da fare, è morta sul colpo. Sul posto carabinieri e sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che riscontrarne il decesso.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo è morto in un incidente stradale sulla Nettunense la sera di sabato, nel territorio di Aprilia. Secondo le prime informazioni, la macchina da lui guidata proveniente da via del Genio Civile si è schiantata senza fermarsi sul muro della linea ferroviaria della stazione Campo di Carne. Per la vittima, di cui non sono state diffuse le generalità, non c'è stato nulla da fare, è morta praticamente sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri di Campoverde, per la gestione del traffico e i rilievi. Secondo le prime ipotesi, l'uomo al volante della Citroen C4 potrebbe aver avuto un malore, che gli ha fatto perdere il controllo della macchina. Alcuni testimoni hanno infatti riportato che la vettura non si è nemmeno fermata allo stop e ha continuato a procedere senza mai frenare fino a che non si è schiantata sul muro della linea ferroviaria. I conducenti delle altre due auto che hanno assistito alla scena non sono rimasti feriti perché sono riusciti a frenare ed evitare lo scontro con la Citroen.

I soccorritori del 118, chiamati dagli altri automobilisti, hanno tentato invano di rianimare il conducente il Citroen, cercando di fare di tutto per salvarlo. Purtroppo, nonostante i numerosi tentativi, alla fine non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La famiglia della vittima è stata avvertita, e la salma sarà restituita alla famiglia in modo da organizzare i funerali. Non è chiaro se sarà disposta l'autopsia o meno, o se il medico legale condurrà solo un esame esterno sul corpo dato che sembrano esserci pochi dubbi sulla natura di quanto accaduto.