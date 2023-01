Si sente male e finisce contro un pilone: è il terzo morto sulla strada in un giorno a Roma Tre incidenti in un giorno a Roma, due malori alla guida e un 31enne morto in uno scontro con un’auto. in via Silone un 46enne è deceduto contro un pilone.

A cura di Alessia Rabbai

Un uomo di quarantasei anni è morto dopo essere stato colto da un malore mentre era alla guida. I fatti risalgono a venerdì 13 gennaio e si sono verificati lungo via Ignazio Silone. Non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. È il terzo mortale in un giorno, in questo caso e nell'incidente in cui è morto un quarantacinquenne alle 9 di stamattina su via Trionfale si tratta di malori alla guida, mentre su via Ostiense un motociclista di trentuno anni è morto nello scontro con un'auto.

Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 13 e l'uomo alla guida di una Jeep Renegade stava viaggiando lungo la strada del IX Municipio quando improvvisamente si è sentito male. Accanto a lui c'era un'altra persona. La macchina ha sbandato ed è finita contro un pilone che costeggia la carreggiata. Tuttavia non c'è stato l'impatto, ma si è fermata in tempo per evitare che l'incidente avesse conseguenze ancor più gravi. Il passeggero infatti fortunatamente non ha riportato ferite o traumi gravi, è stato visitato sul posto e non è servito il trasporto in ospedale. Sul posto è arrivato il personale sanitario in ambulanza, ma per il conducente non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatrne il decesso.

La salma del quarantaseienne è stata tarsferita in obitorio al Policlinico di Tor Vergata, in attesa di ulteriori esami. Presenti sul posto per i rilievi di rito gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del Gruppo Eur, che indagano per ricostruire la dinamica. La strada è stata temporaneamente chiusa tra via Ignazio Silone fino a via Beppe Fenoglio, per agevolare le operazioni di soccorso, permettere i rilievi in sicurezza e rimuovere il veicolo incidentato.