Si sente male e cade dalla moto guidata da un amico: morto 53enne Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, è morto praticamente sul corpo. Indagano gli agenti del Gruppo VI Torri della Polizia Locale di Roma Capitale.

A cura di Natascia Grbic

Tragedia ieri pomeriggio verso le 16.30 a Roma nella zona di Giardini di Corcolle, in via Acqualagna. Un uomo di cinquantatré anni è morto dopo essere caduto dalla moto guidata da un amico, un 46enne. Secondo le prime informazioni, il 53enne è caduto improvvisamente dal mezzo in transito, morendo sul colpo. L'ipotesi è che abbia avuto un malore che non gli ha lasciato scampo.

Sul posto, per le indagini del caso, gli agenti del Gruppo VI Torri della Polizia Locale di Roma Capitale . Il conducente della moto e amico del 53enne deceduto è stato portato al policlinico di Tor Vergata per essere sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito, di prassi in caso di incidenti stradali, soprattutto se mortali. Accertamenti sono in corso sulla dinamica del sinistro, anche se sembra si sia trattato di una tragica fatalità.

Scontro tra auto sull'A1, morto un uomo

Un altro incidente si è verificato questa mattina verso le 6.30 sull'autostrada A1 diramazione Roma nord in direzione Fiano Romano. Per cause ancora da chiarire, due auto si sono scontrate violentemente, causando la morte di un uomo di settantaquattro anni. L'autostrada è rimasta chiusa al transito per il tempo necessario ai rilievi della Polizia Stradale, mentre sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere delle auto. La dinamica non è ancora chiara, indagini sono in corso per capire se vi siano eventuali responsabilità imputabili a uno dei due conducenti.