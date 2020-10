Una donna al nono mese di gravidanza è morta martedì 6 ottobre all'ospedale Sant'Andrea di Roma, dove era già giunta in arresto cardiocircolatorio. I medici hanno tentato di salvare il bambino operando un cesario d'urgenza, ma non c'è stato nulla da fare: il neonato è morto nonostante i tentativi di rianimazione. L'azienda ospedaliera ha disposto l'esame autoptico per stabilire le cause del decesso, avvenuto per cause ancora d'accertare. La Direzione regionale salute all'ospedale Sant'Andrea ha avviato un audit clinico per verificare quali siano state le procedure operative assistenziali e di soccorso. "L’Ares 118, L’Azienda ospedaliera Sant’Andrea e il Servizio sanitario regionale esprimono un profondo cordoglio ai famigliari della donna, purtroppo nonostante la tempestività del soccorso e i vari tentativi di rianimazione non è stato possibile salvarli". Così in una nota la Direzione Regionale Salute.

Erano le 8.35 del mattino quando la donna ha chiamato il 112, dicendo di stare male. La signora, al nono mese di gravidanza, lamentava un intenso dolore cervicale, vomito e vertigine. Quando gli operatori del 118 sono intervenuti, con i dispositivi di protezione individuale, hanno constatato che la donna, al nono mese di gravidanza, aveva un po' di febbre. Trasportata sull'ambulanza, inizialmente gli operatori si sono diretti verso l'ospedale San Pietro, il nosocomio che stava seguendo la gravidanza della donna e dove la stessa aveva deciso di partorire. Durante il trasporto, la situazione è peggiorata, la donna ha perso coscienza ed è andata in arresto cardiocircolatorio. Mentre i soccorritori hanno cominciato la rianimazione, l'ambulanza si è diretta verso il San'Andrea, ossia l'ospedale più vicino in quel momento e dove la donna è deceduta nonostante i tentativi di soccorso.