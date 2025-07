Passeggero si sente male a bordo, volo Parigi-Reunion atterra a Fiumicino per emergenza medica

video suggerito

Aereo Air France (Immagine di repertorio)

Un volo Air France è stato costretto ad atterrare a Roma, per una persona che si è sentita male. È successo nella serata di ieri, domenica 7 luiglio. Si tratta di un volo partito da Parigi e diretto a Reunion, isola tropicale dell'oceano Indiano a sud dell'Equatore. L'aereo è atterrato nell'aeroporto di Fiumicino per un'emergenza medica.

Secondo le informazioni apprese ieri sera all'aeroporto di Fiumicino è arrivata la richiesta da parte del pilota di un aereo partito da Parigi e diretto sull'Isola di Riunione, di poter atterrare nello scalo romano. Il comandante ha spiegato che ciò era necessario per un'emergenza medica a bordo, in quanto una persona stava male e aveva bisogno di essere trasportata in ospedale. La persona che ha avuto bisogno di cure è un passeggero. Ad assisterlo durante il viaggio verso la Capitale è stato l'equipaggio, che si è occupato di lui fino al momento in cui lo hanno affidato al personale sanitario in aeroporto.

L'atterraggio è stato concesso e accordato, così l'aereo una volta raggiunta Roma, ha iniziato la discesa verso Fiumicino, dov'è atterrato sulla pista verso le ore 22. Nel frattempo ad attendere l'aereo presso lo scalo romano c'era un'ambulanza, con il personale sanitario a bordo, pronto a prendere in carico il passeggero e a trasportato in ospedale.

Una volta atterrato, il passeggero è stato portato fuori dall'aereo e trasportato in ospedale, poi affidato ai medici per le cure del caso. Al momento non si conoscono le sue condizioni di salute. Terminato l'intervento il volo con a bordo i passeggeri e l'equipaggio è decollato di nuovo, diretto verso la destinazione originaria ossia Reunion.