Si scontra con un’altra auto lungo l’Appia Antica e finisce nel Mausoleo di Romolo: denunciato

Foto di repertorio

Un'auto è finita nell'area del parco archeologico dell'Appia Antica del Mausoleo di Romolo a Roma nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 gennaio a seguito di un incidente stradale. Stando a quanto ricostruito finora, la Volskwagen si è scontrata contro un'altra vettura, terminando la sua corsa contro il muro di cinta del complesso architettonico del IV secolo. Entrambi gli automobilisti ne sono usciti illesi, ma il conducente della Volskwagen è stato denunciato per guida in stato di ebrezza. La Soprintendenza e i vari enti competenti dovranno valutare il danno riportato dal sito archeologico e decidere come rimediare.

Come riportato da RomaToday, l'incidente si è verificato nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 gennaio lungo via Appia Antica, nella zona sud della città, all'altezza dell'incrocio con via San Sebastiano. Per cause ancora al vaglio della polizia di Roma Capitale, una Volkswagen ID4 e una Lancia Ypsilon si sono scontrate, con la prima auto che ha terminato la sua corsa danneggiando il muro di cinta del parco archeologico e finendo nell'area del Mausoleo di Romo, uno dei tre edifici che compongono la Villa Imperiale di Massenzio.

Sul posto sono intervenuti i sanitari, ma i due conducenti ne sono usciti illesi e non hanno avuto bisogno di cure mediche. Durante i vari controlli, l'uomo che si trovava alla guida della ID4 è risultato positivo all'alcol test e per questo motivo è stato denunciato dagli agenti per guida in stato di ebrezza. Inoltre, gli è stata ritirata la patente. Quanto accaduto è stato comunicato alla Soprintendenza, che dovrà accertare l'entità del danno riportato dal sito archeologico.