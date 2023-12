Si schianta su un guard rail lungo la Roma-Fiumicino: morto scooterista di 43 anni Si è schiantato contro un guardrail all’altezza di Parco de Medici e ha perso la vita: agli inquirenti spetta chiarire se si sia trattato di incidente autonomo o meno.

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stava procedendo lungo la Roma-Fiumicino quando ha perso il controllo della moto e si è schiantato contro il guard rail. È successo oggi, poco prima delle ore 17, all'altezza di Parco de Medici, in direzione litorale. Ancora nessuna informazione sulle cause dell'incidente: potrebbe essersi trattato di un incidente autonomo, causato dalla distrazione, da un malore o dall'alta velocità. O, non è ancora escluso, potrebbe esserci il coinvolgimento di un altro mezzo nell'incidente. L'impatto è stato fortissimo e il motociclista che si trovava in sella al mezzo ha perso la vita sul colpo. Aveva 43 anni.

La dinamica dell'incidente mortale

Si trovava sull'autostrada che collega Roma a Fiumicino e stava viaggiando in direzione del litorale. Il quarantatreenne era in sella allo scooter quando, all'altezza di Parco de' Medici, si è schiantato sul guardrail. Potrebbe aver perso il controllo della motocicletta, ma non si conoscono ancora le cause esatte che hanno provocato l'incidente.

L'arrivo dei soccorsi

Sul luogo dell'incidente, non appena allertati, sono arrivati gli agenti della polizia stradale e gli operatori del personale sanitario del 118. Sono loro che hanno immediatamente raggiunto il quarantatreenne per prestare le prime cure. Poco dopo, però, hanno compreso che per lui non c'era niente da fare: era morto sul colpo.

Gli agenti arrivati sul luogo dello scontro, invece, hanno subito iniziato ad indagare: stanno cercando di chiarire l'eventuale coinvolgimento di altri mezzi al momento dello schianto. Dopo l'incidente si sono create code di traffico su tutta la carreggiata in direzione di Fiumicino.