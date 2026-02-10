Si schianta contro la rotonda in auto e muore a 44 anni: tragedia sulla Pontina, si chiamava Davide Spanu

Davide Spanu.

Uno schianto fatale quello avvenuto sulla via Pontina nel territorio pontino, quando un'automobile, una Mini Cooper, si è schiantata contro il cordolo di una rotonda che si trova all'incrocio con la via Migliara. L'impatto è stato molto violento e l'uomo alla guida è stato sbalzato fuori dall'automobile. Al suo fianco si trovava un amico. I due stavano viaggiando in direzione di Latina.

L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati subito i soccorsi. Ma per Davide Spanu, tecnico radiologo di 44 anni, non c'è stato niente da fare: è morto sul colpo. L'amico che era con lui è in condizioni gravi, ma non rischia la vita.

Tragico incidente sulla Pontina: cosa è successo

I fatti risalgono al tardo pomeriggio di ieri, lunedì 9 febbraio 2026, quando i due amici stavano viaggiando verso Latina dopo una giornata a Terracina. I due erano a bordo dell'automobile quando c'è stato l'impatto con il cordolo della rotonda che si trova all'altezza dell'incrocio con la via Migliara 49. Secondo le prime informazioni emerse, si sarebbe trattato di un incidente autonomo, senza nessun altro mezzo coinvolto. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono subito arrivati i soccorritori.

Come sta l'amico di Davide Spanu, trasferito in ospedale

Una volta arrivati sul posto gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 sono apparse subito chiare le condizioni gravi di salute di Spanu. Per lui, nonostante i tentativi di rianimazione, non c'è stato niente da fare. Ha perso la vita sul colpo. Grave, ma non in pericolo di vita, l'amico che era con lui, trasferito immediatamente in ospedale.

Chi era Davide Spanu, morto nell'incidente sulla Pontina ieri

Davide Spanu aveva 44 anni e viveva a Latina. Dopo aver frequentato il liceo scientifico, è diventato tecnico radiologo e svolgeva la sua professione nell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Sono molti gli amici che hanno dedicato a Spanu qualche pensiero, sui suoi social network. "Dove sei andato amico mio? Rimarrai sempre fratello. Ci conosciamo da bambini. Ci sentivamo ogni cazzo di giorno tranne oggi. Oggi. Che ti ho perso. Solo Dio sà quanto ti voglio bene. Addio", ha scritto uno di loro condividendo una foto insieme.

"Ci sono dolori che non si spiegano, vuoti che nessuno potrà mai colmare. Te ne sei andato troppo presto, Amico mio, e il mio cuore fa fatica ad accettarlo. Porterò con me ogni risata, ogni tuo abbraccio, ogni tua parola – scrive un'altra – Adesso il cielo ha una stella in più…e io un motivo in più per guardarlo".