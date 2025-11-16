roma
Si schianta con la moto contro un albero: la vittima è il grafico Giuseppe Coco

L’uomo, molto conosciuto a Latina, dove viveva e lavorava, lascia una moglie e due figlie. Aveva 51 anni, prima dell’incidente era uscito con un amico.
A cura di Natascia Grbic
Immagine

Era uscito con un amico e stava tornando a casa a bordo della sua moto Ktm quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo in via Epitaffio, poco dopo l'incrocio con strada Congiunte Destre e Sinistre, alle porte di Latina. Per Giuseppe Coco, da tutti affettuosamente chiamato ‘Peppe', non c'è stato però nulla da fare. Dopo essere uscito fuori strada, si è schiantato contro un albero a lato della carreggiata, morendo sul colpo. Inutili i soccorsi, giunti tempestivamente sul luogo della tragedia: gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L'uomo, molto conosciuto a Latina, lascia una moglie e due figlie.

"Ho ricevuto una notizia terribile, la perdita di un amico in un maledetto incidente stradale su via Epitaffio. Sono vicino a tutta la famiglia Coco per il grave lutto e la perdita di Giuseppe ragazzo meraviglioso e dal cuore grande", il messaggio di cordoglio di un'amica del 51enne. "Qualche settimana fa eravamo insieme abbracciati a cantare "I giardini di marzo"… è assurdo tutto questo!".

A indagare sul sinistro sono gli agenti della Polizia Locale di Latina. Cosa abbia fatto perdere il controllo della moto al 51enne, motociclista esperto, non è chiaro. Ma c'è chi punta il dito contro le condizioni della strada, considerata dissestata e molto pericolosa. "Via Epitaffio è diventata a una corsia per le radici, molto pericolosa – commenta un uomo -. La faccio tutti i giorni per lavoro e sono indignato che nessuno fa niente soprattutto chi dovrebbe  Riposa in pace Giuseppe". "Io vado in moto e posso dire che il manto stradale è uno schifo e pericolosissimo", aggiunge un altro. Le indagini, come detto, sono in corso, in modo da appurare eventuali responsabilità.

