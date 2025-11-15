Terribile incidente a Latina, motociclista si schianta contro un albero e muore: aveva 51 anni

Foto di repertorio

Stava viaggiando in moto per le strade di Latina quando si è schiantato contro un albero: nel tragico incidente ha perso la vita un cinquantunenne. Si trovava in sella alla moto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 15 novembre, quando ha perso il controllo del mezzo. Per l'uomo non c'è stato nienta de fare.

Tragico incidente a Latina: cosa è successo

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di oggi, sabato 15 novembre 2025, nel primo pomeriggio. L'uomo, un cinquantunenne, si trovava in sella alla moto e stava viaggiando quando ha perso il controllo del mezzo ed è uscito fuori strada.

Nell'incidente, avvenuto lungo via Epitaffio a Latina, non sarebbero coinvolti altri mezzi: secondo quanto emerso adesso dai rilievi degli agenti della Polizia Locale pontina si tratterebbe, pertanto, di un incidente autonomo. I poliziotti hanno svolto i rilievi del caso e hanno raccolto la testimonianza di un altro utente della strada che ha permesso di ricostruire una prima dinamica dell'incidente.

Si schianta contro un albero: motociclista muore a 51 anni

Oltre agli agenti della polizia locale di Latina, sul posto non appena scattato l'allarme sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che si sono precipitati verso il cinquantunenne. A nulla è valso il loro impegno per cercare di salvargli la vita. Giunti sul luogo dello schianto con ambulanze e un elicottero, l'uomo ha perso la vita poco dopo l'impatto della moto contro un pino che si trova al lato della carreggiata. Secondo le prime ipotesi stava viaggiando in direzione di Latina Scalo quando, dopo aver oltrepassato l'incrocio con strada Congiunte, ha perso il controllo del mezzo.