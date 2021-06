Strade che diventano fiumi e e l'acqua che minaccia di entrare nelle case. Notte di allagamenti ad Acilia, quartiere alla periferia di Ostia, dove in due momenti diversi gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale sono dovuti intervenire per mettere in sicurezza e chiudere diverse strade per la rottura di alcune tubature dell'acqua. Il primo guasto alla conduttura idrica è avvenuto attorno a mezzanotte e mezza in via Domenico Morelli. Successivamente, poco prima delle cinque del mattino, un nuovo guasto con l'allagamento della sede stradale è avvenuto in via Tespi all'altezza del civico 208. I caschi bianchi hanno chiuso al traffico via Domenico Morelli, nel tratto compreso tra via Gaetano Previati e via di Macchia Saponara. Sul posto i tecnici di Acea a lavoro per ripristinare la normale fornitura idrica e riparare i guasti nel più breve tempo possibile.

Mercoledì sospensione dell'acqua in molte zone di Ostia

Proprio oggi Acea ha comunicato che, per lavori di manutenzione straordinaria e urgenti, il prossimo mercoledì 23 giugno la fornitura idrica sarà sospesa dalle 8.30 alle 22.30 in molte zone del X Municipio di Ostia. Riubinetti a secco nelle seguenti strade: via di Bagnoletto, via Vallada Agordina, via Giovanni Spano, via Bergantino, via Vigonovo, via Arsenio, Crespellani, via Giuseppe Botti, via Domenico Serradifalco, via Ermanno Ferrero, via Riserva del Pantano, via Sarnico, via Cerro Maggiore, via Alzano Lombardo, via Tradate, via Sesto San Giovanni, via Giuseppe Maria Villasecca, via Timoteo Bottigli, via Prospero Intorcetta, via Carlo Casini, via Francesco Donati, via Elia da Cortona, via Bonfiglio da Cesena, via Arcangelo, Lamberti, via La Corsesca, via Ippolito Desideri, via Giovanni della Penna, via Pietro Benedetti, via dei Romagnoli (da viale Fra' Andrea di Giovanni a viadotto Zelia Nuttal), via di Dragone (da via dei Romagnoli a via Sarnico), via Caiolo, via Bovezzia Carlo Albizzati (da via Caiolo a via di Bagnoletto), via Barzanò. "Potranno essere interessate dalla sospensione anche vie limitrofe a quelle citate.Per limitare i disagi, dalle ore 08:30 alle ore 22:30 di mercoledì 23 giugno, Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nei seguenti punti: via Donato Bartolomeo, angolo via Carlo Casini, via Bedizzolle, angolo via di Dragon", comunica ancora Acea Ato 2 in una nota.