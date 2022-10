Si rompe una tubatura a Corso Francia a Roma, oggi traffico completamente paralizzato Tubatura Acea rotta a Corso Francia. Tecnici e vigili del fuoco sul posto. Il traffico in tutta la zona è però completamente paralizzato.

A cura di Enrico Tata

Nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 ottobre si è rotta una tubatura Acea su corso Francia a Roma. I vigili del fuoco hanno per questo disposto la chiusura della strada in Direzione Roma da Via di Vigna Stelluti fino al semaforo con Via Flaminia. Il guasto si è verificato intorno alle 4 di notte.

Spiega il presidente del XV Municipio della Capitale, Daniele Torquati: "Una situazione complessa che purtroppo sta creando enormi disagi per il traffico.Le squadre ACEA sono sul posto. Verificheremo con I Viglili del Fuoco se compatibilmente con il cantiere per la riparazione si possa riaprire almeno un senso di marcia". Il Municipio XV, spiega ancora il minisindaco, "è a disposizione di ACEA per ogni tipo di esigenza in modo di ridurre al minimo i remi del ripristino. Per quanto riguarda la perdita di Via Trionfale che ieri ha coinvolto il quartiere de La Giustiniana il guasto è stato riparato alle ore 5.50 e il flusso sta riprendendo nelle abitazioni. Le scuole sono regolarmente aperte".

Forti ripercussioni sul traffico in tutto il quadrante Nord della Capitale. Alle 8.50 Luceverde Roma ha segnalato " Riduzione di carreggiata su Corso Francia in prossimità Via Ronciglione > centro Forti ripercussioni sul traffico di zona".