Si ribalta un trattore: morto un 35enne nei dintorni di Roma Si ribalta un trattore ad Artena, morto un 35enne. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, il personale sanitario del 118 e una squadra di vigili del fuoco, che hanno lavorato tutta la mattina per mettere in sicurezza il mezzo. L’intervento è stato effettuato intorno alle 11 di oggi, giovedì 23 settembre.

A cura di Enrico Tata

Il trattore su cui stava lavorando si è ribaltato per cause ancora da chiarire. Il peso del mezzo agricolo gli ha lasciato scampo ed è morto schiacciato. La vittima è un 35enne e l'incidente sul lavoro è accaduto questa mattina in un campo di via Lo Schiavo ad Artena, provincia di Roma a sud est della Capitale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, il personale sanitario del 118 e una squadra di vigili del fuoco, che hanno lavorato tutta la mattina per mettere in sicurezza il mezzo. L'intervento è stato effettuato intorno alle 11 di oggi, giovedì 23 settembre. Come detto, per il 35enne non c'è stato nulla da fare e tutti i tentativi di salvarlo si sono rivelati inutili.

A Roma trovato un uomo morto all'interno del suo camper

A Roma è stato invece trovato morto un uomo all'interno del suo camper parcheggiato in zona Eur. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione ma, stando a quanto si apprende, la sua identità è stata verificata e si tratterebbe di un uomo di 58 anni. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia Eur, dopo che intorno alla mezzanotte un cittadino aveva lanciato l'allarme telefonando al numero unico per le emergenze. Il mezzo, che si trovava per la precisione in via del Poggio Fiorito, è stato sequestrato e sul cadavere verrà effettuata l'autopsia. Per il momento non sono chiare né le cause del decesso né la data della morte. Per il momento, dato che la porta del mezzo era chiusa dall'interno, l'ipotesi più plausibile è quella relativa a un malore improvviso, ma le indagini andranno comunque avanti in attesa dei risultati dell'esame autoptico.