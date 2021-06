Cinque ragazzi e una famiglia di Malta si sono persi mentre percorrevano uno dei sentieri del promontorio del Circeo. Sono stati salvati ieri sera dai vigili del fuoco e fortunatamente stanno tutti bene. Il doppio salvataggio è stato effettuato in zona Punta Rossa, via Torre Moresca, all'interno del comune di San Felice Circeo. Stando a quanto riportano i pompieri, il primo recupero è stato eseguito intorno alle 17 di ieri, mercoledì 23 giugno. Un padre e sua figlia, originari di Malta, hanno dato l'allarme al 115 dopo aver perso l'orientamento su un sentiero in zona Punta Rossa ed essere scivolati in una piccola scarpata. La sala operativa dei vigili del fuoco di Latina ha inviato sul posto, in base alle coordinate inviate dallo smartphone dei due, la squadra operativa del distaccamento di Terracina e un elicottero Drago VF 140 dal Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Ciampino. Recuperati dall'elicottero, padre e figlio sono stati accompagnati all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina a causa di alcune escoriazioni riportate nella caduta. Entrambi, comunque, sono in buone condizioni di salute.

Salvati cinque ragazzi: si erano persi mentre percorrevano un sentiero

Il secondo intervento di recupero è avvenuto intorno alle 20: cinque ragazzi arrivati dalla Campania hanno perso, anche loro, l'orientamento mentre percorrevano un sentiero. La sala operativa del 115 ha attivato le stesse procedure e ha inviato nuovamente la squadra di Terracina, che era ancora in zona, e il Drago VF 140. I ragazzi sono stati recuperati e riportati a valle per essere identificati. Sono tutti in buone condizioni di salute.