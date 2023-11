Si masturba guardando le commesse poi fugge sul monopattino: arrestato molestatore seriale Un uomo di 39 anni è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico. Fissava le commesse nei negozi e si masturbava.

Un uomo di trentanove anni è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato con l'accusa di atti osceni in luogo pubblico. Il 39enne, che si trova adesso agli arresti domiciliari, era solito molestare le commesse di numerosi negozi romani masturbandosi davanti le vetrine dei negozi. Segnalato più volte da diverse persone, alla fine è stato individuato visionando le telecamere di sorveglianza della zona, che lo hanno ripreso in volto. Non solo: le ragazze molestate dal 39enne, che poi si allontanava a bordo di un monopattino, lo avevano anche fotografato. Non c'è voluto quindi molto per gli agenti del VII Distretto a individuare e arrestare l'uomo.

Le molestie sono avvenute nei mesi da luglio a settembre soprattutto nelle zone di San Giovanni, Appio e Torpignattara (anche se non si può escludere che siano coinvolte altre aree della città). Il 39enne operava sempre con le stesse modalità: si metteva fuori i negozi, fissava le commesse, si tirava giù pantaloni e slip e cominciava a masturbarsi. Prima che le forze dell'ordine potessero arrivare, era già fuggito a bordo di un monopattino, facendo perdere le sue tracce.

Numerose le segnalazioni al 112 da parte delle commesse e dei numerosi passanti che in queste settimane hanno assistito alla scena. Per ‘beccare' il molestatore, gli agenti della Polizia di Stato del VII Distretto San Giovanni hanno cominciato a visionare le telecamere di sorveglianza nella zona, individuando presto l'uomo. I poliziotti si sono appostati in borghese per sorprendere l'uomo e poter così identificarlo, scoprendo che spesso le molestie avvenivano vicino a parchi e scuole frequentati da minorenni, che avrebbero potuto assistere alla scena.