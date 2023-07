Si arrampica e tuffa dalla Fontana di Trevi, i turisti applaudono ma nessuno lo ferma Arrampicata con tuffo nella Fontana di Trevi. È la scena alla quale hanno assistito decine di turisti quando un uomo è entrato nella vasca, lo hanno immortalato.

A cura di Alessia Rabbai

Turista si arrampica sulla Fontana di Trevi e si tuffa nella vasca (Frame dal video Welcome to Favelas)

Un turista è entrato nella Fontana di Trevi a Roma, si è arrampicato sulle statue e si è tuffato nella vasca. La scena è accaduta di sera davanti agli occhi di decine di turisti, che affollavano l'area circostante, ammaliati dalla bellezza di una delle fontane più belle e visitate al mondo. I presenti hanno immortalato l'azione con foto e video, poi pubblicati dalla pagina Instagram Welcome to Favelas.

Nel video si vede chiaramente il turista vestito di blu con maglietta a mezze maniche e pantaloni corti scavalcare il boro della fontana, camminare in acqua diretto verso il complesso monumentale. Poi si è arrampicato noncurante del fatto che avrebbe potuto seriamente danneggiare un'opera artistico-architettonica dal valore inestimabile, che tutto il mondo ci invidia. Usando il marmo come trampolino, si è tuffato in acqua rompendo la superficie ‘di pancia' davanti agli occhi increduli dei presenti e rischiando anche di farsi male, data la scarsa profondità della vasca.

Immagini che sui social network hanno scatenato l'indignazione degli utenti, i quali hanno commentato come il patrimonio artistico-architettonico italiano non venga rispettato, anzi deturpato sempre più spesso. Esempi sono infatti oltre bagni estivi nelle fontane, anche gli sfregi agli altri monumenti, come le incisioni di iniziali e nomi sulle mura del Colosseo. Tra i commenti si legge: "State pur certi che in nessun’altra parte della terra verrebbero mai permesse delle cose simili" scrive Carlo; altri criticano il fatto che oltre al suo comportamento di sbagliato ci sia stato anche quello dei presenti, che si sono limitati a riprendere con gli smartphone senza fare nulla per fermarlo: "L’indifferenza della gente è peggio di quello che ha fatto" scrive un'altra utente.