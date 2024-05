video suggerito

Si alza per andare in bagno e trova i ladri armati in casa, anziani rapinati di gioielli e orologi Momenti di paura per due coniugi anziani, rapinati in casa a Colli Aniene. Due ladri hanno fatto irruzione di notte, minacciandoli di consegnargli oggetti di valore. Hanno portato via orologi e gioielli per migliaia di euro.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Si è alzata dal letto per andare in bagno e si è trovata davanti due ladri armati, che l'hanno minacciata. È successo nella serata di ieri, sabato 11 maggioi, in un'abitazione in via Gasparino Caputo, in zona Colli Aniene a Roma. Ad essere presi di mira sono stati due anziani, i malviventi gli hanno portato via gioielli e orologi dal valore di alcune migliaia di euro. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 22.30 e la coppia si era messa al letto, pronta per la notte. La donna si è alzata per andare in bagno e si è trovata davanti i ladri con il volto coperto e i guanti, una scena inaspettata.

I malviventi sono entrati furtivamente nell'appartamento, servendosi di un piede di porco e di un cacciavite per farsi largo attraverso un'inferriata e si sono intrufolati al suo interno, senza che i proprietari se ne accorgessero. Fino a quando la donna non si è trovata faccia a faccia con loro. I rapinatori l'hanno minacciata, servendosi degli strumenti da scasso che avevano con loro e hanno costretto la coppia a consegnargli tutto ciò che di valore avevano in casa. I due anziani allora hanno preso gioielli e orologi, che custodivano all'interno della cassaforte e glieli hanno dati. I ladri una volta preso il bottino se ne sono andati, scappando e facendo perdere per il momento le loro tracce.

Sono stati attimi di paura per i due coniugi, rimasti fortemente provati da quanto vissuto. Dopo l'accaduto hanno dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine, spiegando appunto che avevano appena subito una rapina in casa. Ad intervenire nell'abitazione all'indirizzo indicato sono stati gli agenti della Polizia di Stato, che hanno ascoltato marito e moglie e indagano per risalire ai responsabili. Fortunatamente nonostante il grande spavento entrambi gli anziani stanno bene e non hanno riportato ferite.