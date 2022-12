Shakira arriva a Roma: la prima tappa della cantante è la pizzeria da Sorbillo Shakira ha fatto tappa da Sorbillo durante il suo viaggio a Roma: tutto lo staff l’ha omaggiata servendole una pizza col suo nome.

A cura di Beatrice Tominic

Foto dal profilo Instagram "Sorbillo".

Una pizza rossa con il suo nome e tre foglioline di basilico: così la pizzeria da Sorbillo ha accolto e omaggiato Shakira, la cantante colombiana da quasi 80mila followers, voce inconfondibile di canzoni come Whenever, Wherever e She Wolf.

Shakira a Roma: dove si trova

La cantante, che non pubblica un nuovo album dal 2017 e che potrebbe stupire tutti i suoi fan nel 2023 con nuove produzioni, si trova in Italia. A confermarlo una foto scattata nella famosa pizzeria da Sorbillo, nella sede romana, circondata dallo staff di pizzaioli e sala. Come si legge sul profilo Instagram della catena, la geolocalizzazione indica "Gino Sorbillo Lievito Madre Roma".

Non si sa ancora per quanto tempo si sia trattenuta nella città eterna e neppure quale ragione l'abbia spinta a raggiungere il nostro Paese e a fare tappa nell'Urbe. Potrebbe trattarsi delle riprese di un nuovo video musicale, visto la probabile uscita dell'imminente nuovo album, ma non è escluso che, invece, possa essersi trattato di un sopralluogo per futuri concerti o soltanto una vacanza. La cantante, però, che negli ultimi tempi ha invaso le cronache per la fine della sua relazione con Gerard Piquè, avrebbe già lasciato la capitale.

Leggi anche Nell'ex deposito Atac arriva il più grande mercato di Natale coperto di Roma

Quanto tempo Shakira resta in Italia?

Sul suo profilo Instagram, Shakira è in silenzio stampa. A condividere lo scatto, invece, è stato lo stesso Sorbillo. "Sabato scorso l’avevamo subito annunciata ma ci ha chiesto di pubblicare questa foto solo dopo la sua partenza – ha scritto accompagnando lo scatto sui suoi canali social – Questa è una pizza speciale per Shakira". Dalle parole del noto chef possiamo intuire che Shakira, che dagli anni Novanta ci accompagna con le sue hit, non si trovi più a Roma.