in foto: Immagine di repertorio

È stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Roma il presunto omicida del 41enne ucciso martedì sera a piazzale Appio, in zona San Giovanni. Si tratterebbe di un 27enne di origine armena, che dopo aver accoltellato la vittima è fuggito a Napoli, dove è stato rintracciato e arrestato. Non sono ancora noti i motivi del gesto, il 27enne sarà ascoltato nelle prossime ore per chiarire cosa sia successo e quali fossero i rapporti con il 41enne, un uomo di origine irachena che martedì sera stava davanti a un negozio di telefonia prima di essere accoltellato al torace e alla gola.

L'omicidio del 41enne a San Giovanni

L'efferato omicidio è avvenuto intorno alle 22.11 in una delle zone più frequentate di Roma, San Giovanni. Secondo le prime informazioni emerse, il 41enne stava a piazzale Appio davanti un negozio di telefonia quando è stato raggiunto da un uomo che lo ha accoltellato al torace e alla gola. Per lui non c'è stato nulla da fare, è morto dissanguato prima dell'arrivo della polizia. I soccorritori del 118 hanno provato a rianimarlo ma senza successo, ne è stato dichiarato il decesso sul posto. Per i rilievi è arrivata anche la Scientifica, che ha sin da subito analizzato la zona per i rilievi e trovare traccia dell'aggressore, fuggito subito dopo l'omicidio.

Le indagini che hanno portato all'arresto

Le indagini sono state svolte con il più massimo riserbo, proprio per riuscire a identificare l'aggressore il più in fretta possibile. Sono stati ascoltati testimoni e visionate le telecamere di sorveglianza presenti in zona per vedere se l'omicida fosse scappato approfittando della vicina stazione della metropolitana. Oggi, la notizia dell'arresto. Da verificare cos'è che abbia scatenato la furia dell'aggressore e il movente dell'omicidio.