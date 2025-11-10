Sfondano con l’auto la vetrina di Stroili, ladri scappano in Maserati con 45mila euro di gioielli

Colpo da migliaia di euro al centro commerciale Torresina. I rapinatori sono entrati nell’edificio con un auto che hanno usato come ariete per sfondare la vetrina della gioielleria. I ladri sono poi fuggiti a bordo di un suv Maserati.

Il negozio Stroili Oro del centro commerciale Torresina

Un maxi colpo quello andato in scena nel centro commerciale di Torresina, nel quadrante nord-ovest di Roma. Intorno alle 3:40 di lunedì 10 novembre, dei ladri ha sfondato la vetrina blindata di una gioielleria Stroilli Oro all’interno dell'edificio. I rapinatori, con una manovra fulminea, hanno lanciato un’auto contro la saracinesca del negozio, aprendosi un varco e riuscendo a entrare nel locale in pochi secondi.

Una volta dentro, i malviventi hanno svuotato le vetrine, portando via gioielli e preziosi per un valore stimato di 45mila euro. Poi la fuga: hanno lasciato sul posto la vettura usata come ariete e si sono dileguati a bordo di un secondo mezzo, un suv Maserati, riuscendo a far perdere le proprie tracce prima dell’arrivo degli agenti del commissariato di Montemario.

Indagini della polizia sul colpo nella gioielleria di Torresina

Le indagini sono ora nelle mani della squadra mobile e della polizia scientifica, che per tutta la mattinata hanno lavorato per raccogliere elementi utili. Gli esperti hanno effettuato rilievi sulle superfici del negozio alla ricerca di impronte o tracce biologiche lasciate dai banditi durante il colpo, e hanno passato al setaccio anche la vettura usata per lo sfondamento, ora sequestrata.

Nel frattempo, gli inquirenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza, sia interne alla gioielleria che esterne al centro commerciale. I filmati potrebbero aver registrato l’arrivo e la fuga dei rapinatori, oltre a dettagli utili per identificare la seconda auto utilizzata per la fuga o eventuali complici che avrebbero fatto da palo nei pressi della struttura.

Diversi furti analoghi, infatti, sono stati messi a segno di recente in altre gioiellerie romane usando un'auto come ariete per sfondare l'ingresso. L'ultimo caso è avvenuto a Talenti nella notte del 21 ottobre.