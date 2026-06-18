Vasile Frumuzache condannato all’ergastolo: la guardia giurata uccise Ana Maria Andrei e Maria Denisa Paun

Condannato all’ergastolo in primo grado il 33enne che ha confessato gli omicidi delle escort Ana Maria Andrei e Maria Denisa Paun. Disposti anche 18 mesi di isolamento diurno.

Vasile Frumuzache in aula

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È stato condannato in primo grado all'ergastolo Vasile Frumuzache, la guardia giurata romena di 33 anni che ha confessato gli omicidi di Ana Maria Andrei e Maria Denisa Paun, due escort sue connazionali i cui corpi sono stati trovati nei boschi delle Panteraie, a Montecatini Terme. La sentenza è stata pronunciata oggi dalla Corte d'Assise di Firenze, che ha accolto la richiesta della procura e disposto anche 18 mesi di isolamento diurno. I giudici hanno riconosciuto l'aggravante dei futili motivi, escludendo invece quella della premeditazione. Frumuzache dovrà inoltre versare una provvisionale complessiva di 445mila euro alle parti civili costituite nel processo.

Frumuzache impassibile in aula

Alla lettura della sentenza il 33enne è rimasto impassibile. In aula era presente anche Maria Cristina Paun, madre di Maria Denisa, che ha seguito tutte le udienze del procedimento e che è apparsa visibilmente commossa dopo la decisione dei giudici. A marzo la difesa di Frumuzache, rappresentata dall'avvocato Diego Capano, aveva richiesto una perizia psichiatrica per la guardia giurata. Richiesta respinta dai giudici in quanto l'uomo era stato già giudicato capace d'intendere e di volere.

L'inchiesta era partita dalla scomparsa di Ana Maria Andrei, 27 anni, denunciata dai familiari nell'agosto del 2024. Per mesi di lei non si erano avute notizie, fino a quando nel giugno del 2025 il suo corpo, smembrato, è stato rinvenuto nei boschi delle Panteraie, nei pressi di un casolare abbandonato. Nella stessa area sono stati trovati anche i resti di Maria Denisa Paun, escort residente a Roma e uccisa nella notte tra il 15 e il 16 maggio 2025 all'interno del residence Ferrucci di Prato, dove riceveva i clienti.

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L'uccisione Ana Maria Andrei e Denisa Paun

La vicenda ha scosso l'opinione pubblica per la brutalità dei due delitti e per il ritrovamento, a distanza di mesi, dei resti delle vittime nello stesso luogo. Frumuzache, arrestato all'inizio di giugno dopo le indagini coordinate dalla procura di Prato, aveva ammesso le proprie responsabilità durante il processo, ricostruendo in aula le circostanze che lo avrebbero portato a uccidere le due donne.

Durante un interrogatorio in aula, Frumuzache aveva raccontato di aver ucciso Ana Maria Andrei perché la donna, dopo aver scoperto che non era italiano, si sarebbe rifiutata di avere un rapporto sessuale con lui. Per quanto riguarda Maria Denisa Paun, invece, aveva dichiarato di averla assassinata perché lo avrebbe ricattato minacciando di raccontare tutto alla moglie se non le avesse consegnato 10mila euro. Secondo il suo racconto, il timore di perdere la famiglia sarebbe stato il motivo che lo ha spinto a colpire. Dopo l'omicidio, l'uomo aveva anche decapitato la vittima e occultato il corpo. Con la sentenza di oggi si chiude il primo capitolo giudiziario di una delle più gravi vicende di cronaca degli ultimi anni in Toscana.