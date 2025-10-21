Furto nella notte in una gioielleria a Roma: ladri sfondano la serranda e fuggono con oro e gioielli

Colpo notturno in una gioielleria di via Francesco D’Ovidio, nel quartiere Talenti a Roma. Due ladri hanno sfondato la serranda e portato via diversi preziosi, poi fuggendo a bordo di un’auto di grossa cilindrata. La polizia indaga e analizza le immagini delle telecamere di zona.

Foto da Google Maps

Furto nel corso della notte di martedì 21 ottobre in una gioielleria nel quartiere Talenti a Roma. Almeno due persone hanno fatto irruzione nel negozio di via Francesco D'Ovidio e hanno portato via vari pezzi d'oro. Il valore del bottino messo insieme dai malviventi è ancora da quantificare, mentre proseguono le indagini della polizia, con anche l'intervento delle scientifica.

Furto in gioielleria nella notte a Talenti

Il colpo sarebbe avvenuto intorno alle 2.10 di notte. Sono state numerose le segnalazioni da parte dei residenti della zona al numero unico per le emergenze 112. Sono intervenuti gli agenti del commissariato di Fidene, che hanno anche informato il proprietario della gioielleria, fino ad allora all'oscuro di quanto successo nel suo negozio.

Sfondano la serranda, poi fuggono con un suv

Dai primi rilievi, sembra che i ladri abbiano sfondato la serranda. Non si sa se l'abbiano fatto usando la loro auto o un altro strumento, come, ad esempio, un piede di porco. Hanno poi forzato la porta d'ingresso. Nel corso delle indagini i poliziotti hanno raccolto varie testimonianze di persone che avevano assistito al furto, forse svegliati dal rumore. I malviventi erano almeno in due, vestiti di scuro, e sarebbero scappati a bordo di una macchina di grandi dimensioni, forse un suv.

Leggi anche Maxi rapina a Prati in un negozio di antiquariato: ladri scappano con un bottino da 100mila euro

Il bottino del furto in gioielleria a Talenti

Ancora da calcolare il totale del bottino sottratto, che si compone di molti gioielli soprattutto in oro. Proseguono le investigazioni della polizia, che sta procedendo a visionare i filmati delle telecamere di sicurezza presenti in zona per provare a identificare i ladri o almeno la vettura con cui hanno lasciato la scena del crimine.