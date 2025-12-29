Sfonda con l’auto la vetrina di un bar, fa retromarcia e ci riprova: denunciato un 51enne

Si è schiantato contro la vetrina di un bar volontariamente, ha fatto manovra per riprovarci, ma una dei clineti del locale ha chiamato il 118 facendo scattare l’allarme: cosa è successo.

Immagine di repertorio

Danneggiamento e tentate lesioni aggravate. Queste le accuse per un cinquantunenne di Latina che ha sfondato con l'automobile la vetrina di un bar dopo una lite violenta a seguito della quale è scattata una segnalazione al commissariato di zona. Sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti che hanno denunciato l'uomo.

Sfonda la vetrina di un bar con l'auto: l'arrivo degli agenti

I fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 28 dicembre 2025, nella località di Doganella di Ninfa, in provincia di Latina. Non appena scattato l'allarme, sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato di Cisterna di Latina. Una volta ricevuta la segnalazione per la lite i poliziotti sono arrivati sul posto dove un'automobile aveva infranto la vetrata d'ingresso del locale e provocato ingenti danni strutturali. La macchina, all'arrivo della Polizia, si trovava ancora sotto al portico del bar, mentre il conducente si era già allontanato a piedi.

Macchina sfonda la vetrina di un bar: cosa è successo

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia di Stato, dopo il primo impatto l'auto avrebbe effettuato una manovra in retromarcia nel tentativo di colpire la vetrina nuovamente. Ad interrompere questo nuovo schianto, soltanto l'intervento delle persone presenti.

L'incidente è avvenuto mentre nel locale si trovavano gestori e alcuni clienti. Nessuno dei presenti, fortunatamente, è rimasto ferito. Una donna, però, ha richiesto l'intervento del 118 mentre si trovava ancora in stato di shock ed è stata trasportata in ospedale per accertamenti.

Perché ha sfondato la vetrina del bar

Secondo quanto emerso, il violento gesto sarebbe scaturito a seguito di contrasti familiari. Dopo l'impatto con la vetrina, il conducente dell'automobile ha litigato violentemente con i presenti e poi si è allontanato a piedi, abbandonando l'automobile. Gli agenti sono riusciti a rintracciarlo mentre si trovava a casa sua. Si tratta di un uomo di 51 anni che, alla vista dei poliziotti, ha reso dichiarazioni spontanee.

Ha ammesso di aver volontariamente danneggiato il locale, ma poi ha precisato di non aver avuto l'intenzione di colpire le persone. L'automobile è stata sequestrata e, oltre alla denuncia in stato di libertà all'autorità giudiziaria per danneggiamento e tentate lesioni aggravate, gli sono state contestate anche violazioni al Codice della strada, poiché risultato privo di patente di guida.