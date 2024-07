video suggerito

Sessantenne molesta una barista: arrestato. La donna lo aveva già denunciato 4 volte Molesta più volte una barista in zona Gianicolense, incassa 4 denunce ma non si ferma. Ieri l’uomo, un 60enne, è stato arrestato dai carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

Ha molestato così tante volte una donna da incassare quattro denunce. E nonostante ciò non si è fermato. È stato arrestato ieri, dai carabinieri della Stazione Roma Monteverde Nuovo un uomo di 60 anni, romano, gravemente indiziato del reato di «atti persecutori» ai danni di una donna con oltre vent'anni di meno, una 37enne italiana. Già in passato la donna, dipendente di un bar in zona Gianicolense, lo aveva denunciato ben 4 volte perché le aveva fatto proposte insistenti nel tempo. Quando lo scorso pomeriggio si è ripresentato al bar la vittima delle molestie, giustamente spaventata e preoccupata ha immediatamente contattato il 112.

L'uomo è stato immediatamente bloccato dai carabinieri intervenuti. L'arrestato è stato portato nel carcere di Regina Coeli e, ad esito dell'udienza, il Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto e disposto per lui la custodia cautelare in carcere.