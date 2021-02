in foto: Foto Facebook

Alessandro Corvesi, calciatore di 32 anni, un passato anche nelle giovanili della Lazio e ora tesserato per una società che milita nel campionato di Eccellenza, è stato arrestato dai carabinieri di Ostia. I militari hanno trovato all'interno del suo appartamento di Acilia, periferia sud di Roma, oltre 26 chili di cocaina dal valore di oltre 5 milioni di euro e 200mila di euro in contanti. Il 32enne, che ora si trova nel carcere romano di Rebibbia, dovrà rispondere dell'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In casa aveva 26 chili di droga

Stando a quanto si apprende, tutto è nato da un controllo di routine. I carabinieri hanno notato uno strano atteggiamento da parte di Corvesi e così hanno deciso di seguirlo e di effettuare un'ispezione all'interno della sua abitazione. Dentro hanno trovato 25 panetti di cocaina, 26,8 chili in totale. In più c'erano contanti per un totale di 210mila euro. Secondo gli investigatori la droga sarebbe finita sul mercato delle principali piazze di spaccio romane.

Corvesi era diventato noto per essere stato il fidanzato di Antonella Mosetti. Nel 2014 ebbe una relazione con la showgirl, più grande di lui di 13 anni. I due sono stati fidanzati per circa un anno. In un'intervista a Chi Mosetti aveva detto di lui: "Facciamo l'amore tutti i giorni, anche dieci volte durante la settimana. Con lui ho ritrovato la mia femminilità e, per la prima volta, grazie a lui, ho dimenticato Aldo Montano. Ma guai a chiamarlo "toy boy". Chi usa quella parola parla di Ale senza conoscerlo. Lui è più giovane di me anagraficamente, ma di testa è un cinquantenne galante che sa amare e rispettare. La "pischella" tra i due sono io".

Riguardo alla sua carriera calcistica, Alessandro Corvesi è un centrocampista centrale, nato il 27 agosto 1988, che milita dal 2017 nella squadra Campus Eur 1960. Ha giocato nel Pavia, nel Prato e anche, come detto, nelle giovanili della Lazio.