Sequestrate munizioni da guerra e cocaina rosa in una casa: ogni dose vale almeno 300 euro

Un uomo è stato arrestato dopo che i carabinieri hanno trovato vari chili di droga e armi con matricola abrasa nella sua abitazione di piazza Bologna. Sequestrata anche cocaina rosa e munizioni da guerra.

Una base operativa per lo spaccio, ma anche armi clandestine. È quanto scoperto dai carabinieri nel corso di un'operazione antidroga in un'abitazione in zona piazza Bologna a Roma. I militari hanno arrestato un 35enne trovato in possesso di molti chili di droghe di vario tipo e di due pistole con matricola abrasa. Oltre a marijuana, hashish e cocaina, anche la "cocaina rosa", sostanza venduta a 300 euro al grammo.

Operazione in zona piazza Bologna: fermato un 35enne

Il blitz è scattato dopo che i carabinieri, nel corso di un controllo del territorio, hanno visto l'uomo nei pressi di casa sua con un atteggiamento sospetto. A conferma delle ipotesi dei militari, il sospettato avrebbe accelerato il passo alla vista della pattuglia. È stato, quindi, fermato e identificato. Dopo una perquisizione personale e il controllo dei precedenti, i carabinieri hanno deciso di controllare anche l'abitazione, chiamando anche il supporto dell'unità cinofila.

I militari dei carabinieri controllano il materiale illecito trovato nell’operazione

Anche cocaina rosa fra la droga sequestrata

In casa e nel garage dove era parcheggiata l'auto del sospettato, i militari hanno scoperto 66 chili di cocaina suddivisa in 66 confezioni da un chilo ciascuna, una confezione da 90 grammi di hashish e sei confezioni di marijuana da 100 grammi ciascuna. Trovato anche un chilo di cocaina rosa, una sostanza molto in voga nei quartieri più ricchi composta principalmente da ketamina ed ecstasy, a cui viene aggiunto un colorante alimentare.

Inoltre, erano presenti vari attrezzi e strumenti utilizzati nel confezionamento delle dosi, fra cui una macchina per il sottovuoto, e un caratteristico marchio da apporre come segno di riconoscimento del prodotto.

Nel corso della perquisizione sono stati trovati anche 54.170 euro in contanti, ritenuti frutto dell'attività di spaccio precedente, cinque telefoni cellulari, una macchina per contare il denaro e anche un libro mastro dove venivano tracciate tutte le transazioni legate alla compravendita di stupefacenti.

I controlli dei carabinieri sulla droga e il resto del materiale sequestrato

Le armi sequestrate: anche munizioni da guerra

Oltre alla droga, nella casa i militari hanno trovato anche due pistole con matricola abrasa e con rispettivi caricatori: una Hege Waffen West Germany, calibro 7.65, e una Beretta dello stesso calibro. Rinvenute anche cinque munizioni di tipo militare. Infine, i carabinieri hanno scoperto che il box auto, dove era custodita parte della droga, era stato dotato di un sistema di videosorveglianza.

Tutto il materiale illecito è stato sequestrato, mentre il 35enne è stato portato nel carcere di Regina Coeli. Dovrà rispondere dell'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi clandestine con matricola abrasa e ricettazione.