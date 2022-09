Senzatetto trovato morto accanto all’ingresso di Castel Sant’Angelo Turisti hanno segnalato la presenza di un senzatetto alle forze dell’ordine: l’uomo è morto proprio accanto all’ingresso principale di Castel Sant’Angelo.

A cura di Alessia Rabbai

Castel Sant’Angelo (La Presse)

Un uomo è stato trovato morto accanto all'ingresso principale di Castel Sant'Angelo a Roma. Il rinvenimento risale alla mattinata presto di giovedì primo settembre. Si tratta di un senzatetto, l'ipotesi al momento è che il decesso dovuto a cause naturali, ad ucciderlo sarebbe stato un malore improvviso, riconducibile alle precarie condizioni della vita in strada. Non aveva con sé i documenti, le forze dell'ordine, che indagano sull'accaduto, stanno cercando di risalire alla sua identità. Il dramma è avvenuto nel cuore del centro storico, a pochi passi dal Vaticano e meta di turisti provenienti da tutto il mondo. Come riporta Il Corriere della Sera l'uomo era disteso sul muro che si trova vicino all’inferriata, propiro accanto all'ingresso principale. Lì aveva creato un giaciglio di fortuna, dove trascorreva il tempo e spesso dormiva nelle caldi notti d'estate, sotto il cielo stellato della Città Eterna.

A dare l'allarme alcuni turisti

Lo hanno notato alcuni turisti i quali, vedendo che non si muoveva e che il torace non si sollevava neanche per respirare, non sono rimasti indifferenti, ma ne hanno segnalato la presenza alle forze dell'ordine, chiedendo l'intervento di un'ambulanza. Il personale sanitario è intervenuto in breve tempo, ma per l'uomo non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso. Presenti per gli accertamenti di loro competenza i carabinieri, che indagano sull'accaduto coordinati dalla Procura di Roma e svolgeranno ulteriori approfondimenti. Terminate le verifiche sul posto, la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.