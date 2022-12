“Sei una pu****a cieca”: 68enne picchia la moglie disabile, allontanato da casa A denunciarlo è stata la moglie, che non ne poteva più di subire violenza. L’uomo, un 68enne, deve adesso rispondere dell’accusa di maltrattamenti in famiglia.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di sessantotto anni è stato allontanato dalla casa familiare il 26 dicembre per aver picchiato varie volte la moglie affetta da disabilità, facendola vivere nel terrore. È accaduto a Latina proprio nella settimana di Natale. La vittima, una donna di sessant'anni non vedente, da tempo doveva sottostare alle angherie del marito, che la insultava e picchiava più volte al giorno. Alla fine lei ha deciso di denunciarlo: il 68enne deve rispondere dell'accusa di maltrattamenti in famiglia, con il giudice che ha confermato la misura cautelare di divieto di avvicinamento alla donna.

"Sei matta", "sei una puttana cieca": queste alcune delle frasi riportate da Today che il 68enne rivolgeva alla moglie, per poi colpirla con pugni, schiaffi, e calci, spesso anche in testa. La donna aveva paura che se si fosse ribellata le violenze sarebbero aumentate e per questo non lo aveva mai denunciato. Fino a qualche giorno fa, quando ha deciso di rivolgersi al carabinieri e raccontare tutto quanto.

Il 68enne è stato immediatamente allontanato da casa: non potrà avvicinarsi né all'abitazione né alla moglie, che spera di non avere più nulla a che vedere con l'ex marito.

Quello avvenuto a Latina è l'ennesimo caso di maltrattamenti in famiglia. Solo qualche giorno fa un uomo è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna, che lo ha denunciato ai carabinieri dopo l’ennesima minaccia. Il 31enne aveva affittato una camera a poca distanza dall'appartamento dell'ex, da dove le inviava messaggi minatori e minacce di morte, fotografandosi con una pistola per farle meglio capire come l'avrebbe voluta uccidere.