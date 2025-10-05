roma
Scritta antisemita compare sulla serranda di un panificio kosher a Roma: “Ebrei di me*da, bruciate tutti”

“Ebrei di me*da, bruciate tutti”, questa la scritta comparsa sulla serranda di un fornaio kosher a Roma, nella zona di viale Marconi. Non sono tardate ad arrivare le risposte della politica.
A cura di Beatrice Tominic
La scritta antisemita sulla saracinesca.
La scritta antisemita sulla saracinesca.

Comparsa nella notte fra ieri e oggi, sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025, una frase antisemita sulla saracinesca di un panificio kosher nel quartiere Marconi a Roma. "Ebrei di merda, bruciate tutti", si legge sulla scritta nera realizzata sulla serranda grigia. Non appena arrivati, questa mattina, i negozianti hanno immediatamente fatto scattare l'allarme, allertando il numero unico di emergenza 112. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato che hanno iniziato le indagini per cercare di rintracciare i responsabili. Nel frattempo l'Ufficio Decoro di Roma Capitale si è attivato per rimuovere la scritta.

Le reazioni della politica: "Atto vile: parole indegne e orrende"

Non appena reso noto l'accaduto sono state molte le reazioni e le parole di condanna da parte di personalità della politiche, a partire dall'XI Municipio.

"Ho contattato personalmente il proprietario dell'attività per esprimere la solidarietà e la vicinanza dell'amministrazione per la vergognosa scritta antisemita apparsa sulla serranda del suo locale – ha fatto sapere Gianluca Lanzi, presidente del Municipio – Rabbrividisco ogni volta che accadono azioni di questo tipo, che ci riportano indietro ai i tempi più bui della nostra storia. Purtroppo anche nel nostro Paese cresce e si diffonde un clima di odio e intolleranza preoccupante che dobbiamo respingere con forza".

La scritta nel quartiere Marconi.
La scritta nel quartiere Marconi.

"Si tratta di un atto vile e intollerabile. L'odio non può trovare spazio nella nostra città, fondata sulla memoria, sul rispetto e sulla convivenza. Piena solidarietà ai titolari del panificio e alla comunità ebraica romana. Roma resta un presidio di libertà, memoria e democrazia", è quanto dichiarato da Daniele Leodori, segretario Pd Lazio e Enzo Foschi, segretario Pd Roma.

"Parole orrende, indegne, comparse su una serranda di un panificio kosher a Roma. Ogni episodio di antisemitismo è un attacco alla nostra civiltà democratica. La solidarietà ai titolari del panificio e alla comunità ebraica romana", ha aggiunto il capodelegazione Pd al Parlamento europeo, Nicola Zingaretti.

