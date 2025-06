video suggerito

Scoppia la rissa tra 5 parcheggiatori abusivi alle Terme di Caracalla: lite per dividersi le auto in sosta Alla base dello scontro, la divisione delle auto parcheggiate nelle Terme di Caracalla. I militari hanno sedato la rissa e arrestato cinque parcheggiatori abusivi coinvolti.

A cura di Enza Savarese

I Carabinieri perquisiscono il marsupio di uno degli accusati

Scontro tra cinque parcheggiatori abusivi alle Terme di Caracalla, nella zona Aventino di Roma. A sedare la rissa i carabinieri, che erano di pattuglia nella zona per vigilare e prevenire i furti nelle numerose auto parcheggiate nella zona in occasione del concerto di Riccardo Cocciante, che domenica 8 giugno si è tenuto nel sito archeologico.

La lite per controllare le zone di sosta dell'Aventino

La rissa sarebbe scoppiata per la contesa di alcune aree della zona Aventino, particolarmente frequentato per il concerto in corso nelle Terme di Caracalla. Proprio in vista del concerto di Riccardo Cocciante che si è tenuto nella serata di domenica 8 giugno, i carabinieri avevano aumentato le pattuglie nella zona delle Terme di Caracalla per vigilare sulle numerose auto parcheggiate nell'area.

I militari sono sopraggiunti sul luogo della rissa quando lo scontro tra i cinque parcheggiatori era già scoppiato. Con non poca fatica i carabinieri hanno separato le persone coinvolte e proceduto poi al fermo di cinque persone con il reato di rissa.

La perquisizione e l'arresto per rissa

In seguito al fermo, i militari, come da prassi, hanno proceduto anche alle perquisizione degli accusati. Nel marsupio di uno dei parcheggiatori abusivi fermati è stato rinvenuto una morsa da banco in metallo, strumento frequentemente usato per lavori di ferramenta, ma che in questo caso si presuppone venisse sfruttato per rompere i finestrini delle auto in sosta.

Dopo gli scontri, ad essere posti a fermo per rissa sono stati cinque parcheggiatori abusivi. Nessuno di loro prima del trasporto in caserma ha voluto ricevere cure mediche per le ferite riportate dopo gli episodi violenti a cui avevano partecipato.